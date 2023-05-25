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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

ممثل «النور» بالحوار الوطني: لابد من حل جذري لمشكلات المعلم المادية والعلمية

الدكتور عبد الرحمن
الدكتور عبد الرحمن بكري، ممثل حزب النور

قال الدكتور عبد الرحمن بكري، ممثل حزب النور، إن تنمية قطاع التعليم قبل الجامعي من المحاور الرئيسية فى التنمية الشاملة، حيث إنه لا بد من وضع ورقة عمل لبرنامج تنفيذي كامل لإصلاح التعليم.

وأضاف الدكتور عبد الرحمن بكري، خلال كلمته اليوم بجلسات الحوار الوطني، أنه لا حديث عن قطاع التعليم وتطويره إلا بترجمة مواد الدستور، موضحا أنه يوجد بالدستور خمس مواد متعلقة بالتعليم، منها المادة 19 و20 و22 متعلقة بالتعليم ما قبل الجامعي.

وأوضح أن تلك المواد الخاصة بالتعليم ما قبل الجامعي لا بد أن تترجم إلى قانون تعليم جديد شامل وكامل يحفظ للمعلم هيبته ومشتمل على جدول رواتب قوي للمعلمين، لافتا إلى أنه لا بد من حل جذري لجميع مشكلات المعلم ماديا وعلميا.

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