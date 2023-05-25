نقيب المعلمين: نعاني من مشاكل تتطلب تدخلاً عاجلاً من أجل حلها

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين، أن المعلمين و أسرهم يمثلوا، الشريحة الأكبر في المجتمع المصري، مضيفاً أن المعلمين لم يتخلفوا عن واجبهم الوطني في أي مناسبة من المناسبات الوطنية، بالرغم من الظروف الإجتماعية و المادية التي يعانوا منها.

نقيب المعلمين:المعلمين يعانوا من الكثير من المشاكل



وأضاف "الزناتي" خلال كلمته في جلسة الحوار الوطني اليوم، أن المعلمين يعانوا من الكثير من المشاكل التي تتطلب تدخلاً عاجلاً من أجل حلها، لرفع الحالة المعنوية للمعلمين و شحن طاقتهم الذهنية و العملية من أجل تقديم مستوى أعلى في جودة التعليم.

وتابع نقيب المعلمين :"و على رأس هذه الأولويات، قانون المعلمين الذي يحتاج إلى تعديل عاجل"