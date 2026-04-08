القبض على شخص استغل خطأ تقنيا بتطبيق إلكترونى وإستولى على مبالغ مالية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية مستغلاً خطأ تقنى بأحد تطبيقات التحويلات المالية دون وجه حق .

تبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى الشئون القانونية بأحد المؤسسات) من قيام (أحد الأشخاص) بإستغلال خطأ تقنى فى النظام الإلكترونى لأحد التطبيقات الخاصة بالتحويلات المالية والإستيلاء على مبلغ مالى دون وجه حق .

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة) ، وبحوزته (كمية من المشغولات الذهبية والفضية – مبالغ مالية "عملات محلية ، أجنبية" - عدد 22 بطاقة دفع إلكترونى خاصين به – 7 هواتف محمولة – جهاز "لاب توب" بفحصهم تبين قيامه بتداول العملات الرقمية المشفرة والإتجار بها بالمخالفة للقانون")، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وكذا قيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





