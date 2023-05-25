وزير التموين:

نتعاون مع إيطاليا في سلاسل الإمداد.. وقريبا حل أزمة اللحوم

احتياطي القمح يكفي 5.9 شهر والزيت 5 أشهر

التموين تكشف استعدادها لـ عيد الأضحى 2023

وجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الشكر لرئيس منظمة المترولوجيا العالمية خلال احتفالية اليوم العالمي للمترولوجيا موضحا أن القياسات تدعم الغذاء العالمي لافتا الي ضرورة معرفة التحديات التي تواجه نظام الغذاء العالمي منذ 4 سنوات خاصة مع بدء جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والنزاعات العالمية.

وأكد الوزير أنه منذ اندلاع الحرب الروسية والاوكرانية ارتفعت أسعار الحبوب لما تمثله الدولتين بأكثر من ٣٠% من إنتاج الحبوب وأكثر من ٣٠% من إنتاج الزيوت وان مصر واجهت بعض التحديات خلال عمليات الاستيراد بسبب الحرب بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب ارتفاع تكلفة الشحن ونقص المعروض بسبب الحرب.

وأوضح الوزير أن ارتفاع أسعار النفط يدفع أسعار السكر والزيوت للارتفاع حيث انها تدخل في صناعة للطاقة.. مؤكدا أن قضية الأمن الغذائي أصبحت تشغل تفكير العالم حيث أصبح العالم يعيد النظر في مفهوم العولمة بعد اضطراب سلاسل الإمداد في ظل الأزمات التي حدثت.

وأشار الوزير إلى أن الانفتاح الاقتصادي أو وحدة الاقتصاد العالمي واجهت صعوبات كبيرة دفعت الدول إلى البدء في تأمين احتياجاتها من السلع وضمان رصيد آمن فضلا عن الاعتماد على سلاسل إمداد قصيرة.

وأكد الوزير التعاون مع إيطاليا في سلاسل الإمداد وهي تمثل أقرب شريك اوروبي لمصر من خلال التعاون في الإنتاج بالتبادل بين البلدين.

وأكد الوزير أيضا أن احتياطي القمح في مصر يكفي 6 أشهر والزيت 5 أشهر مشير إلى أن وزارة التموين تعمل على توفير اللحوم قبل عيد الأضحى وأكد مساعي الوزارة لحل أزمة القمح في القريب العاجل.

وعن أهمية اليوم العالمي للمترولوجيا .. قال الوزير أن القياسات تلعب دورا مهما في إدارة الموارد حيث انه دون قياسات لا يمكن إدارة أو معرفة المتاح أو النقص.

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بأن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور مشيرا الى أن احتياطي القمح يكفي نحو 5.9 شهر .

وأضاف أن اجمالي حجم توريد القمح المحلي بلغ حتى الآن نحو 2.7 مليون طن مشيرا الى أن حجم الاستهلاك المحلي يبلغ 800 ألف طن شهريا.

وأشار خلال الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا تحت عنوان "دعم القياسات لنظام الغذاء العالمي" إلى أن احتياطي مصر من الزيوت يكفي 5 شهور.

وأضاف المصيلحي نسعى إلى توفير اللحوم الحية من كافة الجهات بالتزامن مع قرب دخول عيد الأضحى 2023 مشيرا إلى أنه قريبا جدا سيتم استيراد لحوم من جيبوتي وذلك بالتزامن مع استمرار تدفق اللحوم السودانية منوها بأنه سيحدث انفراجة في اللحوم قريبا.

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية ، توفير نحو 150 رأس ماشية سودانية بفروع المجمعات الاستهلاكية علي مستوي الجمهورية بداية من السبت المقبل، وذلك في إطار استعداداتها لعيد الاضحى 2023.

وقال المهندس عادل رشدي الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين ، أنه سيتم زيادة معدلات الضخ بفروع المجمعات تباعاً لتلبية الاحتياجات المتزايدة من قبل المواطنين ، مشيراً إلي أنه من المتوقع وصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية قادمة من السودان وجيبوتي

أضاف أنه يتم توفير اللحوم السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو ، لافتاً إلي أن عمليات التوزيع تتم وفقا لجداول زمنية محددة ، لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأكد رشدي أن الوزارة تعمل علي التنوع في مناشيء استيراد اللحوم وتأمين المخزون الاستراتيجي والذي يساعد علي مضاعفة الكميات التي يتم ضخها .

واستقبلت مصر خلال الأيام الماضية، نحو 4 آلاف رأس ماشية كانت محتجزة عبر الحدود مع السودان عند معبر قسطل البري.

وتعد هذه الشاحنة الأولى من نوعها التي تصل إلي مصر منذ بداية الأزمة السودانية ، ومن المتوقع وصول شحنات أخري خلال الفترة المقبلة وذلك مع اقتراب عيد الأضحي 2023.

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، انه يتم عقد اجتماعات دورية لتأمين وصول شحنات اللحوم المتعاقد عليها من السودان في ظل ظروف الحرب الدائرة هناك.

وقال الوزير إن مصر تدرس تنويع مصادر استيراد اللحوم و الابقار من الصومال وتشاد في اطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية .

وأضاف الوزير أن هناك 5 آلاف رأس ماشية موجوده حاليا موجوده بالفعل داخل المحاجر بمصر وتعد بمثابة المخزون الاستراتيجي لمصر والذي يصل 1.7 شهر.

وأكد الوزير أنه تم فتح اعتماد مالي بقيمة 10 ملايين دولار، للتعاقد علي شحنات جديدة من رؤوس الماشية ، لافتا إلي أنه سيتم توفير لحوم حية من جيبوتي وضخها بالمنافذ فور وصولها.