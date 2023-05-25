تفاصيل استقبال المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب مع والد اللاعب أحمد بغدودة..فيديو

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل استقبال الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لـ فؤاد بغدودة والد لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد بغدودة بمقر الأكاديمية .

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، إن الدكتورة رشا راغب، ناقشت مع والد أحمد فؤاد بغدودة تفاصيل برنامج الرعاية المقدم للبطل المصرى و غيره من الأبطال المصريين بالألعاب المختلفة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن والد اللاعب أبدى سعادته وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره للرعاية المقدمة إلى نجله.

لدعم اللاعب

وأشار مصطفى بكري إلى أن ما قام به الرئيس السيسي لدعم اللاعب لفتة طيبة.