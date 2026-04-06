وزير الأوقاف: تجديد الفكر الإسلامي ضرورة لبناء مجتمع متماسك ومستنير

أكد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف،على أهمية دراسة نماذج الفكر الإسلامي المجدد، ودورها في بناء المجتمع المعاصر، مشددًا على أن تجديد الخطاب والفكر لا يصنعه إلا الأئمة الكبار الذين جمعوا بين العلم العميق واتساع الأفق.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بأسيوط، والذي عُقد تحت عنوان: «الفكر الإسلامي ودوره في بناء المجتمع المعاصر»، حيث أعرب عن سعادته بالتواجد في رحاب الكلية التي تعلم فيها، وبين أساتذته.



أوضح الوزير أن صُنّاع الفكر الإسلامي الحقيقي هم الأئمة المجددون عبر العصور، مستشهدًا بما نظمه الإمام السيوطي من ترتيب لهؤلاء الأعلام، بداية من الخليفة عمر بن عبدالعزيز، مرورًا بالإمام الشافعي، وصولًا إلى كبار العلماء في القرون التالية.

وسلّط الضوء على نموذج الإمام الشافعي، باعتباره أحد أبرز المجددين، لما قدمه من تأسيس لعلم أصول الفقه، وتميزه في الفقه واللغة، مؤكدًا أن العالم المجدد لا يكتفي بتخصص واحد، بل يجمع بين العلوم المختلفة.

ودعا الطلاب إلى التعمق في دراسة هذه النماذج، وعدم الاقتصار على التخصص، مع الاعتزاز بالعلم والانتماء للأزهر الشريف.



من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أن الفكر الإسلامي يمثل حصيلة جهود العلماء في مختلف المجالات، ويقوم على إعمال العقل للوصول إلى الحقائق.

وشدد على ضرورة التمسك بالأخلاق الإسلامية، وتبني العلم النافع الذي يسهم في بناء المجتمعات، ويقود الإنسانية نحو الخير، مشيرًا إلى أن الفكر الإسلامي يدعو إلى التأمل والتفكر في الكون كطريق لمعرفة الخالق.

وفي كلمته، أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن الفكر الإسلامي يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتعزيز التعايش المجتمعي.

وأشار إلى أهمية التعاون بين جامعة أسيوط وجامعة الأزهر، في نشر الفكر الوسطي المعتدل، مؤكدًا أن هذا الفكر قادر على مواجهة التحديات المعاصرة، وإيجاد حلول واقعية للمستجدات، من خلال مخاطبة العقول وترسيخ القيم الإنسانية.

وأوضح الدكتور مرسي محمد حسن، عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط ورئيس المؤتمر، أن الفكر الإسلامي يقوم على الوسطية والمرونة، مع حسن فهم النصوص وتنزيلها على واقع الناس.

وأكد أن هذا الفكر يهدف إلى تحقيق مصلحة الإنسان، ومحاربة الغلو والتشدد من جهة، والانفلات من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن المؤتمر شهد مشاركة علمية واسعة بلغت 39 بحثًا، بمشاركة دولية من ثلاث دول.