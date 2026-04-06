محافظ أسيوط يشارك في إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شارك اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، في اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لإطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، من بينهم الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، إلى جانب ممثلي المجلس القومي للمرأة والمحافظين.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية المبادرة، التي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن المبادرة تُعد منصة وطنية لطرح حلول مبتكرة للمشكلات البيئية من خلال الدمج بين البعد البيئي والتكنولوجيا الحديثة.

وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الرابعة من المبادرة تستهدف البناء على النجاحات التي تحققت خلال الدورات السابقة، مع فتح باب التقديم للمشروعات بمختلف المحافظات اعتبارًا من 15 أبريل الجاري عبر المنصة الإلكترونية، لافتة إلى أن المبادرة تشمل 6 فئات رئيسية تضم المشروعات الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة المحلية، والشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المرتبطة بالمرأة والتغير المناخي، والمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وأشارت إلى أن تقييم المشروعات يتم وفق معايير محددة، تشمل المكون البيئي، واستخدام التكنولوجيا الذكية، والجدوى الاقتصادية، وقابلية التطبيق والتوسع، بما يضمن تحقيق أثر تنموي مستدام على أرض الواقع.

من جانبه، أشار الدكتور محمود محيي الدين رئيس لجنة التحكيم الوطنية، إلى أهمية المبادرة في دعم جهود ترشيد الطاقة والمياه وتعزيز التنمية المحلية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا متكاملًا لربط الابتكار بالتنفيذ.

ووجه محافظ أسيوط ببدء الإعلان عن إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مختلف المنصات الرسمية بالمحافظة، مع تفعيل دور اللجان التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتشجيع أصحاب المشروعات على المشاركة، نظرًا لأهمية المبادرة في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر وربط التكنولوجيا بالعمل البيئي.