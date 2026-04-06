محافظ أسيوط: ضبط 7 أطنان سولار مجمعة داخل محطة بمنفلوط

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن ضبط نحو 7 أطنان من المواد البترولية المجمعة بالمخالفة داخل إحدى محطات الوقود بمركز منفلوط، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق ومنظومة توزيع الوقود.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التموينية والرقابية مستمرة بشكل مكثف بجميع المراكز والأحياء، لضبط الأسعار والتصدي لممارسات الغش والتلاعب، وضمان انتظام توافر المواد البترولية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، شنت حملة موسعة على محطات تموين السيارات، أسفرت عن ضبط إحدى المحطات لقيامها بتجميع كميات من السولار بالمخالفة للضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية، مضيفًا أن الحملة حررت محضرين ضد المحطة المخالفة، مع التحفظ على الكميات المضبوطة والتي بلغت نحو 7 أطنان، بما يعادل قرابة 7 آلاف لتر من السولار، داخل نطاق مركز منفلوط.

وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على استقرار سوق الوقود، موجهًا بضرورة الالتزام الكامل بالقوانين والقرارات المنظمة لتداول المواد البترولية.

وفي السياق ذاته، تهيب محافظة أسيوط بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أية مخالفات تموينية، من خلال غرفة العمليات على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، التابعة لمجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة.