محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف خلال زيارته للمشاركة في افتتاح مؤتمر الفكر الإسلامي

استقبل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، صباح اليوم الاثنين، فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمطار أسيوط الدولي، وذلك لدى وصوله إلى المحافظة للمشاركة في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر، والذي يعقد تحت عنوان "الفكر الإسلامي ودوره في بناء المجتمع المعاصر".

وشهد استقبال وزير الأوقاف حضور كل من الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والدكتور مرسي محمد حسن، عميد كلية أصول الدين والدعوة بفرع الجامعة بأسيوط.

ورحب محافظ أسيوط بوزير الأوقاف، معربًا عن تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، والعمل على تجديد الخطاب الديني، إلى جانب ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع. وأكد أن جهود الوزارة في تأهيل الأئمة والدعاة تمثل ركيزة أساسية في مواجهة الأفكار المتطرفة، وبناء وعي مجتمعي مستنير، بما يتكامل مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاستقرار.

من جانبه، أعرب وزير الأوقاف عن خالص شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا اعتزازه بزيارة محافظة أسيوط، ومشيدًا بما تشهده من طفرة تنموية ملحوظة في مختلف القطاعات، كما شدد على أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة لنشر الفكر الوسطي وتعزيز قيم الانتماء والتسامح، ودعم المؤسسات العلمية والدعوية للقيام برسالتها على الوجه الأمثل، بما يسهم في مواجهة التحديات الفكرية وترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية المستدامة.