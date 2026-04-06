طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
فرص أمطار خفيفة ونشاط بسيط للرياح فى هذا الموعد.. توضحها الأرصاد
محافظة الجيزة تنظم رحلة ترفيهية لأبناء المؤسسات إلى المتحف المصري الكبير احتفالًا بيوم اليتيم
تصعيد قانوني بواقعة طبيبة دهب.. النيابة تحقق في التصوير غير المصرح وشهادات تؤكد تعرضها للاستفزاز
طقس اليوم.. السحب الممطرة تطرق أبواب الحدود الغربية وتمتد للوجه البحري
عدو المدينة وخائن .. هجوم غير مسبوق في كريات شمونة ضد نتنياهو ومطالب بسحب لقبه
تخص الغياب دون إذن.. الشيوخ يعدل البند الرابع من المادة 80 بقانون جهاز حماية المنافسة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف خلال زيارته للمشاركة في افتتاح مؤتمر الفكر الإسلامي

محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف خلال زيارته للمشاركة في افتتاح مؤتمر "الفكر الإسلامي وبناء المجتمع المعاصر" بجامعة الأزهر
استقبل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، صباح اليوم الاثنين، فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمطار أسيوط الدولي، وذلك لدى وصوله إلى المحافظة للمشاركة في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر، والذي يعقد تحت عنوان "الفكر الإسلامي ودوره في بناء المجتمع المعاصر".

وشهد استقبال وزير الأوقاف حضور كل من الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والدكتور مرسي محمد حسن، عميد كلية أصول الدين والدعوة بفرع الجامعة بأسيوط.

ورحب محافظ أسيوط بوزير الأوقاف، معربًا عن تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، والعمل على تجديد الخطاب الديني، إلى جانب ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع. وأكد أن جهود الوزارة في تأهيل الأئمة والدعاة تمثل ركيزة أساسية في مواجهة الأفكار المتطرفة، وبناء وعي مجتمعي مستنير، بما يتكامل مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاستقرار.

من جانبه، أعرب وزير الأوقاف عن خالص شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا اعتزازه بزيارة محافظة أسيوط، ومشيدًا بما تشهده من طفرة تنموية ملحوظة في مختلف القطاعات، كما شدد على أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة لنشر الفكر الوسطي وتعزيز قيم الانتماء والتسامح، ودعم المؤسسات العلمية والدعوية للقيام برسالتها على الوجه الأمثل، بما يسهم في مواجهة التحديات الفكرية وترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية المستدامة.

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

بعد الفوز علي المصري ..إبراهيم عبد الجواد يتغني بثنائي الزمالك

أستاذ هندسة النقل: مصر عززت مكانتها كمحور للتجارة من خلال تطوير الموانئ

رئيس شعبة الدواجن: السعر العادل بالمزرعة من 80 إلى 85 جنيها

صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي شمال إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من جنوب لبنان

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

اورمان الشرقية
كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

