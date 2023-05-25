تقل 30% عن السوق.. الزراعة تزف بشرة للمواطنين قبل العيد بشأن أسعار اللحوم..فيديو

أكد طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثرورة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه تم الموافقة على استيراد 170 الف رأس من المواشي حتى عيد الأضحى، مشيرا إلى أن ما سيتم استيراده سيلبي كافة احتياجات المصريين.

وقال طارق سليمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه سيتم طرح تلك الكميات في مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية، ولن يكون هناك نقص في اللحوم.

وتابع رئيس قطاع تنمية الثرورة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة،هناك العديد من الدول التي تعاني من نقص المواد السلعية المختلفة، مؤكدا أن أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة تقل عن مثيلاتها بنسبة 30%.

بفائدة 5% متناقصة

وأشار طارق سليمان إلى أن صغار المربين يمثلون 60% من انتاجنا الحيواني وهم في بؤرة اهتامام القيادة السياسية، مؤكدا أنه سيتم إقراض صغار المربين بفائدة 5% متناقصة لتنمية مشروعاتهم.