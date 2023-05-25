مصطفى بكري: الرئيس السيسي قائد وطني انحاز للمصريين فى 30 يونيو..فيديو

أكد الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الحوار الوطني طرحت من خلاله وجهات النظر المختلفة، ولا يمكن أن نعادي أصحاب وجهات النظر المختلفة، لأنه في النهاية حوار من أجل الوطن.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه نحن في النهاية أبناء لهذا الوطن، ونرغب أن يكون لدينا صناعة كبيرة، وإزالة معوقات الإستثمار.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، ان هناك زيادة سكانية كبيرة حدثت في مصر من عام 2011 حتى الأن، معلقا “زدنا 22 ونصف مليون مواطن، يرغبون في فرص للتعليم والصحة والعلاج، والعمل".

مواجهة الإرهاب

وأشار مصطفى بكري إلى ان جيش مصر هو من حرر سيناء، والشرطة هي من ضحت بالدم لمواجهة الإرهاب، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد وطني انحاز للمصريين فى 30 يونيو.