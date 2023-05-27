أسباب نجاح مصر في القضاء على فيروس سي.. عوض تاج الدين يوضح

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن فيروس سي مرض خطير للغاية ومعد، حيث ينتقل عن طريق الدم والحقن غير الآمن.





وأكد “تاج الدين” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن اليوم أصبح هناك سيطرة كاملة على هذه الوسائل من ناحية ومن ناحية أخرى تبنت الدولة العلاج الكامل والشامل لفيروس سي بالأدوية، حيث استطاعت الدولة المصرية أن توفر الأقراص لملايين المصريين.



ولفت إلى أنه يتم الكشف عن فيروس سي في شباب الجامعات والشباب المقبل على الكليات المدنية أو العسكرية والمقبلين على الزواج، مؤكدًا أنه عند اكتشاف الإصابة بـ فيروس سي يتم إعطاء المصاب العلاج، بجانب وجود متابعة مستمرة لحالته.







