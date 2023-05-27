عوض تاج الدين يكشف استراتيجية مصر في القضاء على شلل الأطفال

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تعليقا على إشادة منظمة الصحة العالمية بنجاح مصر في القضاء على شلل الأطفال وفيروس سي، إن شلل الأطفال كان له تداعيات كبيرة لما كان يسببه من حالات وفاة و إصابة بالشلل ومعاناة كبيرة للأسر والمرضى، موضحًا أن علاج هذا المرض تم عن طريق التطعيم واللقاحات.

وأوضح “تاج الدين” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، إنه تم اتباع استراتيجية للقضاء على شلل الأطفال وكانت تجربة مصرية فريدة اعتمادها في عددًا من الدول بعد ذلك.

واضاف أن هذه الاستراتيجية ركزت على تطعيم كافة الفئات المستهدفة من خلال الذهاب إليهم في المنزل (حملات طرق الأبواب)، حيث تم تنظيم 90 ألف فرقة من أجل الوصول للأماكن الضيقة (الحواري وغيرها) بجانب الاستعانة بعربات صغيرة تحتوي على وحدات تبريد لحفط اللقاحات.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية إلى أنه تم اتباع هذه الاستراتيجية لعدة سنوات، موضحًا أن سبب استمرار التطعيم ضد شلل الأطفال حتى الآن، يرجع إلى أن بعض الدول المجاورة التي يوجد بها مشاكل فيها حالات مصابة بشلل الأطفال.

واضاف: “ممكن طفل يجي من هذه الأماكن ويكون حامل للفيروس وينزل في الصرف الصحي لمصر أو يصيب حد تاني وعشان كده وحتى هذه اللحظة حملات شلل الأطفال مازالت مستمرة في تطعيم الأطفال المصريين وغير المصريين”.



وأكد أهمية استمرار الاستجابة لتلقي التطعيم من قبل فرق طرق الأبواب، لافتًا إلى أن يتم التطعيم من سن 0 وحتى 15 سنة.

