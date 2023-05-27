زيادة سعر البن 10% وفرض رسوم على السلع المعمرة| اعرف الحقيقة

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية ، عددًا من القرارات خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إم بي سي مصر، وجاء من ضمنها توضيح حقيقة فرض رسوم جديدة على السلع المعمرة والمياه الغازية والفئات المعنية ، بزيادة ضريبة الدخل وغيرها من التصريحات المهمة التي نستعرضها لكم من خلال السطور التالية:



زيادة 25% على ضريبة الدخل لهذه الفئات



قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: “أرحب كوزير المالية بأى موارد أخري تزود موارد الدولة.. ودائما يكون هناك حرص فى الموارد الأخرى التي يكون لها أثر تضخم، خاصة أننا فى ظروف يوجد بها تضخم”.

وأضاف وزير المالية، أن الضريبة على الدخل ستزيد للأشخاص التي يزيد دخلها عن مليون جنيه فى العام وتقدر بـ 25% إلى 27.5%، موضحا: “القانون محطوط أكثر من مليون.. ولكن فى الحسبة هتبدأ مع الـ 1.1 مليون، وتكون الزيادة تقدر 2.5% ”.

وتابع وزير المالية: “فى مقابل رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50%.. فيستطيع الاستفادة به كل أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة بتلك الزيادة”.



هل زيادة رسوم تنمية موارد الدولة تشمل «السلع الأساسية»؟



وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة، الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.

عنوأوضح وزير المالية، أن هناك بعض الناس قالوا إن هناك فرض رسوم على الأجهزة المنزلية أو السلع المعمرة، وهذا غير صحيح.

هل هناك فرض رسوم جديدة على السلع المعمرة والمياه الغازية؟



فيما نفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ما تم تداوله بشأن فرض رسوم جديدة على السلع المعمرة والمياه الغازية.

وأكد وزير المالية، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين، موضحًا أنه لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات، كما أنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب، وأنه تمت زيادة رسوم المغادرة للمصريين خمسين جنيهًا فقط.

زيادة هذه السلع بمقدار 10%| اعرف الحكاية



قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن البن من المنتجات التي سيزيد سعرها 10% بسبب فرض رسوم جديدة، مشيرا إلى أن هذه الرسوم لن تحدث مشكلة في مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أن رسوم دخول عروض الأوبرا والسيرك زادت بنسبة 5%، كرسوم من قيمة الفاتورة، بينما تمت إضافة رسم بقيمة 10% من قيمة تذكرة الحفلات العامة بالنوادي، موضحًا أن هناك أنشطة لم تكن مدرجة بقانون رسم تنمية موارد الدولة على دخول صالات التزلج على الجليد وغيرها من الأنشطة الترفيهية.



تفاصيل زيادة الرسوم على بعض السلع والخدمات



كما كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل زيادة الرسوم على بعض السلع والخدمات، قائلا "نحاول بقدر الإمكان الابتعاد عن الأشياء التي لها آثار تضخمية".

وأضاف وزير المالية أن زيادة الرسوم على بعض السلع والخدمات مستهدف أن تجلب حوالي 5 مليارات جنيه، موضحا أنه سيتم دفعها في فروق الموازنة.

وتابع: “من أجل التعامل مع الآثار الخاصة بالموجة التضخمية تم عمل أربع حزم إجتماعية من إبريل إلى إبريل يكون فى حدود الـ150 مليار.

قيمة زيادة رسوم مغادرة المصريين للبلاد



وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب.

ونوه وزير المالية بأن الزيادة التي تم إقرارها مؤخرًا تشمل رسوم المغادرة للمصريين للخارج بقيمة 50 جنيهًا.