امتحانات الدبلومات الفنية.. وكيل التعليم بجنوب سيناء يشدد على منع دخول المحمول

شدد محمد عقل وكيل وزارة التعليم بجنوب سيناء علي منع استخدام التليفونات المحمولة من دخول اللجان سواء ملاحظين ومراقبين وطلاب .

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة التعليم بجنوب سيناء لجان امتحانات الدبلوم الفني بمدرسة الثانوية الصناعية بطور سيناء في اليوم الأول لبدء الامتحانات.

واطمئن وكيل الوزارة التعليم بجنوب سيناء على سير أعمال اللجان بالمدرسة مشددا على توفير الجو الهادئ للطلاب باللجان، والالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات، ومن أهمها حظر المحمول داخل اللجان مع استثناء رئيس اللجنة فقط للتواصل مع غرفة العمليات.

ونوه وكيل الوزارة بختم ورقة الأسئلة بالختم البيضاوي للمدرسة، وأهمية دور مسؤول أمن اللجنة بعدم دخول السماح بدخول أحد اللجنة إلا بعد الرجوع لرئيس الجنة فقط ووفق اللوائح المنظمة والضوابط.

يذكر أن إجمالي عدد المستهدفين لأداء الامتحانات لطلاب وطالبات الدبلوم الثانوي الفني بالمحافظة اليوم 1188 طالب داخل 13 لجنة امتحانية منها ( 3 لجان بإدارة طور سيناء هي مدرسة الطور الصناعية الفنية العسكرية، وملحق بها مدرسة طور سيناء الزراعية، ولجنة مدرسة السيدة خديجة وملحق بها مدرسة التجارة بنات، ولجنة التجارة بنات وملحق بها الفندقية بطور سيناء ومدرسة التجارة بنين.

عقل يتفقد

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