تسبب في مصرع سيدة بسيارة .. إيداع طفل بطور سيناء "الأحداث"

أمرت نيابة طور سيناء بإيداع الطفل موسى ح ا ١٤ سنة المؤسسة العقابيه " الأحداث" للتسبب في مصرع السيدة نادية فتوح السيد شعراوي أثناء جلوسها في حديقة توشكي " الطور الجديدة "بين احفادها حيث كان الطفل يلهو بسيارة ويقودها برعونة واستهتار حيث اختلت منه عجلة القيادة واقتحم الحديقة ودهس السيدة التي لقيت مصرعها وسط أحفادها .

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغ يفيد مصرع السيدة نادية فتوح السيد شعراوي ٦١ سنة أثناء وجودها بحديقة حي توشكي " الطور الجديدة " وسط احفادها .

وقال شهود عيان إن طفل كان يلهو بسيارة اخترقت الحديقة فاصطدم بالسيدة نادية فتوح فدهستها السيارة أثناء محاولته الفرار .

وعلي الفور ألقت الشرطة القبض علي الصبي " موسي ح ا " ١٤ سنة وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وتم تفريغ الكاميرات وقد أمرت النيابة العامة إيداع الطفل مصلحة الأحداث .

وقد عمت حالة من الاستياء والحزن طور سيناء بانتشار ظاهرة لهو الاطفال بالسيارات ويكون المواطنين عرضة للخطر والتسبب في حوادث كثيرة كانت آخرها مصرع طفل ورب أسرة الشهر الماضي أمام مستشفي طور سيناء العام .

وقال محمد حسني نجل السيدة أن والدته اعتادت الجلوس في الحديقه القريبة من مسكنه وسط احفادها لبعض الوقت حيث أنها مريضة مشيرا إلي الطفل الذي كان يقود السيارة كان يلهو بالسيارة ويقوم بالفرك بها علي بعض الرمال التي تركت علي الاسفلت لنفاجئ بأنه اخترق الحديقة ودهسها .

واضاف احمد محمد حسني الطالب بالصف الاول الثانوي التجاري أنه كان موجود مع جدته حيث اخترق الطفل بالسيارة الحديقة وصدم جدتي وأثناء محاولة الهرب دهسها مشيرا إلي أنه جدته كانت سعادتها بان تجلس وسط احفادها وتحكي لهم حكايات الجدة .



حادث مصرع الجدة

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