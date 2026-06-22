القبض على قائد السيارة الملاكي في حادث البايكرز بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية في ضبط قائد السيارة الملاكي المتورط في حادث اصطدام أودى بحياة اثنين من قائدي الدراجات النارية "البايكرز"، وذلك بعد أيام من وقوع الحادث الذي أثار اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المعلومات الأولية، تمكنت فرق البحث من تحديد هوية قائد السيارة وضبطه، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، التي بدأت في مباشرة التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل القضية

وتعود أحداث الحادث إلى اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية كان يستقلها شابان أثناء سيرهما على أحد الطرق بالإسكندرية، ما أدى إلى اختلال توازن الدراجة ووقوع تصادم نتج عنه اشتعال النيران، وأسفر الحادث عن وفاة الشابين متأثرين بإصاباتهما.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن قائد السيارة غادر موقع الحادث عقب وقوعه، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في تعقبه وضبطه بعد تكثيف أعمال البحث وجمع المعلومات.

وتواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال الشهود، وفحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية الخاصة بالحادث، للوقوف على أسبابه وتحديد المسؤوليات القانونية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون.