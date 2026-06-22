يخطف الأنظار بشدة.. سبورت: كل دقيقة في المونديال تزيد قناعة برشلونة بحمزة عبد الكريم

أفردت صحيفة "سبورت" الإسبانية مساحة للحديث عن المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، مؤكدة أن لاعب منتخب مصر يواصل جذب الأنظار خلال مشاركته في كأس العالم 2026، في ظل المتابعة المستمرة من نادي برشلونة لمستواه وتطوره.

وأشارت الصحيفة إلى أن حمزة عبد الكريم حصل على دقائق جديدة بقميص منتخب مصر خلال مواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات، بعدما دفع به المدير الفني حسام حسن خلال الشوط الثاني، ضمن خطة منح اللاعب المزيد من الخبرات الدولية.

وأضافت أن المهاجم صاحب الـ18 عامًا استغل ظهوره بشكل جيد، حيث أظهر إمكانياته الفنية والبدنية، وكان قريبًا من هز الشباك بعدما سدد كرة رأسية قوية تصدى لها حارس نيوزيلندا ببراعة.

وأكدت "سبورت" أن مشاركة حمزة في كأس العالم تمثل خطوة مهمة في مسيرته، خاصة أنه يعد من أبرز المواهب التي يراهن عليها برشلونة في مشروعه المستقبلي، بعد المستويات التي قدمها منذ انتقاله إلى النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة أبدت قناعة كبيرة بقدرات اللاعب، وهو ما دفعها إلى التحرك لحسم التعاقد معه بشكل نهائي، في صفقة بلغت قيمتها 1.5 مليون يورو، إلى جانب متغيرات إضافية مرتبطة بأدائه وتطوره.

ولفت التقرير إلى أن اللاعب نجح خلال فترة قصيرة في ترك انطباع إيجابي داخل أكاديمية برشلونة، بفضل قدراته التهديفية وقوته البدنية وتحركاته الهجومية، وهي الصفات التي جعلته يحظى باهتمام داخل النادي.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن كل ظهور جديد لحمزة عبد الكريم مع منتخب مصر يعزز من ثقة برشلونة في موهبته، ويؤكد أنه أحد الأسماء المرشحة للعب دور مهم في مستقبل النادي خلال السنوات المقبلة.