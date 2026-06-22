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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل دجاج الاناناس والأرز

طريقة عمل دجاج الاناناس و الارز.
طريقة عمل دجاج الاناناس و الارز.
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل دجاج الأناناس و الأرز.

طريقة عمل دجاج الأناناس والأرز..



المكونات:
1 رطل صدر دجاج، مكعب
1 كوب أناناس، مكعب
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 بصل، مفروم
2 فصوص ثوم، مفروم
1 فلفل أحمر، مكعب
1 كوب أرز ياسمين
2 كوب مرق دجاج
1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا
1 ملعقة صغيرة زنجبيل، مبشور
ملح وفلفل حسب الطعم
1/4 كوب بصل أخضر، مقطع شرائح
1 ملعقة كبيرة سمسم
التعليمات:
في مقلاة كبيرة سخن زيت الزيتون على حرارة متوسطة أضف مكعبات الدجاج وطهيها حتى يصبح اللون البني الذهبي وطهيها من خلال. أزل الدجاج و ضع جانباً.

في نفس المقلاة نضيف البصل والثوم والفلفل الأحمر اطبخ حتى تنعم الخضروات

أضف الأناناس واطبخ لمدة دقيقتين إضافيتين.

حرك في أرز الياسمين ومرق الدجاج وصلصة الصويا والزنجبيل والملح والفلفل. أحضر إلى الغليان.

خفض الحرارة إلى منخفضة، وتغطيتها وتغطيها لمدة 18-20 دقيقة، أو حتى يتم طهي الأرز.

أعد الدجاج إلى المقلاة، واخلط جيدًا، وسخن خلالها.

تقدم مزين بالبصل الأخضر وبذور السمسم.

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طريقة عمل دجاج الاناناس و الارز.
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