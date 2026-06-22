حسام حسن يجهز أسلحته لمعركة إيران.. القناة الناقلة وموعد المباراة

يواجه منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن المدير الفني نظيره المنتخب الإيراني ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026 المقام بالنظام المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب مصر والمنتخب الإيراني

وتقام المباراة بين المنتخب الوطني المصري والمنتخب الإيراني في الساعة السادسة صباح يوم السبت المقبل 27 يونيو على أرضية ملعب سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وإيران

تنقل مباراة منتخب مصر الوطني والمنتخب الإيراني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2026 في الشرق الأوسط.

نتيجة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا

حقق المنتخب الوطني انتصارًا مهمًا بثلاثية مقابل هدف على حساب نظيره المنتخب النيوزيلندي في المباراة التي جمعت بينهما صباح الإثنين في مسيرته بكأس العالم.

وتصدر المنتخب الوطني بقيادة العميد حسام حسن المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط بعدما تعادل إيجابيًا أمام المنتخب البلجيكي وتحقيق الفوز أمام نيوزيلندا.

ويحتل المنتخب الإيراني المركز الثاني برصيد نقطتين وفي المركز الثالث المنتخب البلجيكي بنفس عدد النقاط ويتزيل المنتخب النيوزيلندي المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

أحرز الأهداف كل من مصطفى زيكو ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه في حين أهدر النجم الدولى عمر مرموش وأحمد السيد زيزو العديد من الفرص ليقتنص المنتخب الوطني الفوز بثلاثية فقط بدلًا من الانتصار بفارق أهداف أكبر.