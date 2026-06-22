مصر ضمن 4 منتخبات أفريقية حققت الفوز في كأس العالم 2026

حقق منتخب مصر الفوز الأول في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم أمام نيوزيلندا بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات من مونديال 2026.

ويعد منتخب مصر رابع منتخب إفريقي حقق الفوز في بطولة كأس العالم 2026 بعد فوز المغرب وساحل العاج وغانا.

حقق منتخب غانا الفوز على بنما بنتيجة هدف دون رد وفاز منتخب كوت ديفوار على الإيكوادور بنتيجة 1-0 كما حقق منتخب المغرب الفوز على إسكتلندا بنتيجة هدف دون رد.

مباراة مصر ونيوزيلندا

حقق منتخب مصر فوزًا كبيرا على منافسه نيوزيلندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ليحصد الفراعنة ثلاث نقاط ثمينة تعزز من حظوظهم في التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، يليه منتخبا إيران وبلجيكا برصيد نقطتين لكل منهما، بينما يحتل منتخب نيوزيلندا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

افتتح سورمان لاعب نيوزيلندا أهداف المباراة بهدف في مرمى مصر بالدقيقة 15 من ضربة رأس، فيما سجل مصطفى زيكو هدف التعادل لـمنتخب مصر أمام نيوزيلندا، في الدقيقة 59 بعد عرضية مميزة من محمد هاني.

وتقدم محمد صلاح لمنتخب مصر بالهدف الثاني في الدقيقة 67 في مرمى نيوزيلندا قبل أن يضيف تريزيجية الهدف الثالث برأسية مميزة.