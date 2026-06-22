أرقام قياسية لـ محمد صلاح مع منتخب مصر

قاد محمد صلاح منتخب مصر للفوز على نيوزيلندا بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العالم 2026.

وسجل محمد صلاح هدف وصنع أخر في ثلاثية مصر أمام منتخب نيوزيلندا ليحقق الفراعنة الفوز الأول في كأس العالم.

ووصل محمد صلاح لهدفه رقم 68 في مشواره التاريخي مع منتخب مصر في مختلف البطولات خلال 116 مباراة لعبها.

ولعب محمد صلاح مع منتخب مصر 116 مباراو وقدم 101 مساهمة تهديفية مسجلا 68هدف وصنع 33 هدف.

ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب المساهمين في التهديف مع منتخب مصر

وحقق الفرعون مع منتخب مصر وصافة الأمم الافريقية مرتين وأكثر من سجل في تصفيات كأس العالم مع المنتخب أكثر من سجل في تصفيات أمم إفريقيا وأكثر من سجل في كأس العالم مع المنتخب



كما يعد الفرعون أول لاعب مصري في التاريخ يسجل في 5 نسخ مختلفة من كأس الأمم الأفريقية