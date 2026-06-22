محمد صلاح يتصدر المشهد.. لقطات تعكس مكانته العالمية

عكست اللقطات التي أعقبت نهاية مباراة منتخب مصر الوطني مع نظيره نيوزيلاندا القيمة الكبيرة التي يتمتع بها قائد منتخب مصر الوطني النجم محمد صلاح على الساحة العالمية.

وحرص عدد من لاعبي منتخب نيوزيلندا على التوجه نحو محمد صلاح مباشرة عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة التي جمعت المنتخبين في كأس العالم 2026 وذلك من أجل الحصول على قميص النجم المصري والتقاط الصور التذكارية معه.

وأظهرت اللقطات المتداولة حالة من التقدير والاحترام الكبيرين لصلاح من جانب لاعبي المنتخب المنافس حيث التف حوله أكثر من لاعب عقب نهاية اللقاء في مشهد بات يتكرر في مختلف الملاعب التي يظهر فيها قائد الفراعنة سواء مع المنتخب الوطني أو فريقه داخل عالم كرة القدم.

نتيجة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا

وحقق منتخب مصر الوطني فوزًا ساحقًا على نظيره المنتخب النيوزيلندي بثلاثية مقابل هدف وحيد وأحرز الأهداف كل من مصطفى زيكو ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه.

ويتصدر الفراعنة المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط بعدما تعادل إيجابيًا مع نظيره المنتخب البلجيكي وتحقيق الفوز أمام المنتخب النيوزيلندي ويليه منتخب إيران برصيد نقطتين ثم بلجيكا بنفس عدد النقاط ويتزيل المنتخب النيوزيلندي المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

ويواصل صلاح ترسيخ مكانته كواحد من أبرز نجوم كرة القدم في العالم بعدما نجح على مدار سنوات في تقديم مستويات استثنائية جعلته أيقونة كروية تحظى بإعجاب الجماهير واللاعبين على حد سواء ولم يعد تأثير اللاعب مقتصرا على ما يقدمه داخل الملعب فقط بل امتد ليصبح مصدر إلهام للعديد من اللاعبين حول العالم.

وتؤكد هذه اللقطة حجم الشعبية الجارفة التي يتمتع بها نجم منتخب مصر خاصة في البطولات الدولية الكبرى حيث بات الحصول على قميصه أو التقاط صورة معه هدفا للعديد من اللاعبين عقب المباريات في مشهد يجسد المكانة الاستثنائية التي وصل إليها أحد أعظم لاعبي الكرة المصرية والعربية عبر التاريخ.