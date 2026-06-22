عرفت إنه اتجوز عليها.. سيدة تتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها بأسيوط والنهاية العادلة| القصة الكاملة

سنوات قضاها " علي " في الغربة، يعمل بدولة الكويت أملاً في توفير حياة كريمة لأسرته، لكنه لم يكن يعلم أن نهاية رحلته ستكون داخل منزله وعلى يد أقرب الناس إليه.

اكتشفت زوجته أنه تزوج من امرأة أخرى

فبعدما اكتشفت زوجته أنه تزوج من امرأة أخرى أثناء وجوده بالخارج وأنجب منها طفلًا، تحولت الخلافات الزوجية إلى مشاعر انتقام، انتهت بجريمة قتل هزت مركز ديروط بمحافظة أسيوط.

احداث القضية

وتعود أحداث القضية رقم 17971 لسنة 2024 جنايات ديروط إلى تلقي مركز شرطة ديروط بلاغًا من مستشفى ديروط المركزي بوصول المدعو "علي. م. م"، 40 عامًا، جثة هامدة، وبها كدمات شديدة بمؤخرة الرأس، وكدمات بالجانب الأيسر من الرأس، وسحجات متفرقة بالصدر، وجروح متفرقة بالساعدين والأنف، في واقعة بدت منذ اللحظة الأولى أنها تحمل شبهة جنائية.

وبانتقال أجهزة الأمن، بدأت فرق البحث في فحص ملابسات الواقعة، حيث قاد النقيب مصطفى أحمد عبد الحكيم، معاون وحدة مباحث مركز شرطة ديروط، التحريات التي كشفت أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة المجني عليه "عبير. ع. ع"، 32 عامًا، بالاشتراك مع "محمد. ص. م"، سائق "توك توك"، تربطه بها علاقة غير شرعية.

وأوضحت التحريات أن المجني عليه كان يعمل لسنوات بدولة الكويت، وخلال فترة غيابه كانت زوجته تستعين بالمتهم الثاني في قضاء احتياجاتها اليومية وتوصيل أبنائها إلى الحضانة، وهو ما أتاح الفرصة لتعارفهما، قبل أن تتطور العلاقة بينهما إلى اتصالات ومراسلات هاتفية بشكل مستمر.

وأضافت التحريات أن المتهمة الأولى أوهمت المتهم الثاني بحبها، وأغرته بالمال، واتفقا على الزواج عقب التخلص من زوجها، فوافق المتهم الثاني على تنفيذ الجريمة، وبدأ الاثنان في وضع خطة للتخلص من المجني عليه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني اشترى عقارًا منومًا، وسلمه للمتهمة الأولى، التي قامت يوم الواقعة بوضعه داخل كوب عصير وقدّمته لزوجها. وبعد أن تأكدت من استغراقه في النوم، أجرت اتصالًا هاتفيًا بالمتهم الثاني، الذي حضر إلى المنزل لتنفيذ مخططهما.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين حاولا خنق المجني عليه أثناء نومه، إلا أنه شعر بهما واستيقظ، وحاول مقاومتهما والدفاع عن نفسه، لكنهما تمكنا من السيطرة عليه، واستمرا في خنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم غادرا المكان بعد التأكد من وفاته.

وأمام عمرو محمود، وكيل النائب العام، أدلت المتهمة الأولى باعترافات تفصيلية، أكدت خلالها أنها تزوجت من المجني عليه عام 2014، وكان يسافر للعمل بدولة الكويت، ثم اكتشفت أنه تزوج من سيدة أخرى هناك وأنجب منها طفلًا، وهو ما تسبب في اندلاع خلافات متكررة بينهما.

وأضافت في اعترافاتها أنها خلال تلك الفترة تعرفت على المتهم الثاني، وتطورت العلاقة بينهما حتى اتفقا على التخلص من زوجها حتى يتمكنا من الزواج. وأقرت بأنها قامت يوم الحادث بوضع العقار المنوم في كوب عصير وقدّمته لزوجها، وبعد أن تأكدت من دخوله في نوم عميق، اتصلت بالمتهم الثاني، الذي حضر إلى المنزل، وقاما معًا بخنقه حتى فارق الحياة.

الحكم بالإعدام

وبعد تداول أوراق القضية وسماع المرافعات والمداولة أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار محمد حسام حمزة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد المعز محمد بكري الرئيس بالمحكمة، و معاذ محمود حسن نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر بخيت شحاتة و طارق فارس قضت هيئة المحكمة بمعاقبتهما بالإعدام شنقا لما اسند إليهما.

وبعد استئناف دفاع الزوجة وعشيقها نظرت الدائرة الأولى الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط القضية وبعد سماع المرافعات برئاسة المستشار هاني محمد عبد الآخر، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم علام عبد الحليم، وشريف جرجس ميخائيل، وأمانة سر عادل أبو الريش وفنجري عبد الرحيم، قررت المحكمة إحالة أوراق الزوجة وعشيقها للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور شهر أغسطس للنطق بالحكم.