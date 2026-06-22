وزير التخطيط: 45 مليار جنيه موازنة مبدئية للمرحلة الثانية من حياة كريمة

أكد وزير التخطيط أحمد رستم اعتماد مخصصات مالية مبدئية للمرحلة الثانية لمشروع حياة كريمة بنحو 45 مليار جنيه، وتستهدف 1667 قرية في 52 مركزاً.

وقال الوزير أحمد رستم خلال الجلسة العامة بمجلس النواب :سنبدأ دراسة المرحلة الثالثة التي ستستهدف 1516 قرية في 67 مركزاً.لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' اعتمد لها منذ إنطلاقها نحو 425 مليار جنيه في المرحلة الأولى بنسبة تنفيذ 91.3%، واستفاد منها 18% من سكان مصر.

وأشار وزير التخطيط أحمد رستم أن الوزارة وضعت آليات حوكمة صارمة لمتابعة إنفاق كل جنيه في مشروع الموازنة العامة الجديدة، مع تخصيص 39 مليار جنيه للتنمية المحلية بزيادة 13% ورفع مخصصات الصحة 39.5% والتعليم 25%.

أوضح الوزير خلال الجلسة العامة بمجلس النواب أن الحكومة حريصة على التشاور مع البرلمان في آليات التنفيذ، مبينا إلى أن الخطة الجديدة ربطت بين وزارتي التخطيط والمالية لتمكين الاستثمارات القومية والتأكد من متابعة المنصرف والمعتمد.

وقال : "سنبدأ المتابعة على الأرض، وبدأنا بالفعل في المنوفية وبورسعيد وسننتقل لمحافظات أخرى. وملتزمون بتقديم تقارير نصف سنوية لمجلس النواب عن أداء الخطة".

وبشأن الاستثمار في المحافظات، أشار وزير التخطيط إلى زيادة مخصصات الباب السادس للتنمية المحلية إلى 39 مليار جنيه مقابل 34 مليار جنيه العام المالي الحالي.

وأضاف أن الاستثمارات الكلية للتعليم زادت 25% والصحة 39.5%، موضحاً أن هذه المشروعات تنفذ مباشرة في المحافظات لتحسين جودة حياة المواطن.