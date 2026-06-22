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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، منذ قليل نتيجة إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الإعدادية العامة  للعام الدراسى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ م بنسبة نجاح ٧٢.٠٩٪، حيث تقدم للإمتحان هذا العام ١٢١ الف و٥٨٠ طالب وطالبة، حضر منهم ١٢٠ ألف و٣٩٤ طالب وطالبة، ونجح ٨٦ ألف و٧٩٢ طالب وطالبة.

لينك النتيجة:

تم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية العامة على الرابط التالي تيسيراً على أبنائنا الطلاب للحصول على نتيجة الامتحان بسهولة ويسر
https://natega.behira.gov.eg/

كما سيتم إتاحة الإستمارات بكافة المدارس فور إعتمادها من الإدارات التعليمية والمدارس.

من جانبه، أوضح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة.

هذا وتتقدم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والسيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بخالص التهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنين لهم مزيد من التفوق والنجاح.

البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الشهادة الإعدادية لينك النتيجة

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