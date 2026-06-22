بنسبة نجاح 72.09%.. محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، منذ قليل نتيجة إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ م بنسبة نجاح ٧٢.٠٩٪، حيث تقدم للإمتحان هذا العام ١٢١ الف و٥٨٠ طالب وطالبة، حضر منهم ١٢٠ ألف و٣٩٤ طالب وطالبة، ونجح ٨٦ ألف و٧٩٢ طالب وطالبة.

كما إعتمدت محافظ البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين ٤٧٧٨ طالب وطالبة حضر منهم ٤٧٧٠ طالب وطالبة ونجح ٣٥٧٢ بنسبة نجاح ٧٥.١٪.

وكذا الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بلغ عدد المتقدمين ٣٥ حضر منهم ٣٥ نجح ٣١ بنسبة ٨٨.٥٪ وكذا نتيجة الإعدادية للمكفوفين حيث تقدم ١٨ طالب وطالبة حضر ١٨ طالب ونجح ١٦ طالب بنسبة ٨٨.٩٪.

هذا وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة المحافظ فقد تم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية العامة على الرابط التالي تيسيراً على أبنائنا الطلاب للحصول على نتيجة الامتحان بسهولة ويسر

https://natega.behira.gov.eg/

كما سيتم إتاحة الإستمارات بكافة المدارس فور إعتمادها من الإدارات التعليمية والمدارس.

من جانبه، أوضح الأستاذ/ يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة.

هذا وتتقدم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والسيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بخالص التهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنين لهم مزيد من التفوق والنجاح.