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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة تهنئ أوائل الشهادة الإعدادية: أنتم مصدر فخر للمحافظة ونماذج مشرفة للتفوق

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

تتقدم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بخالص التهاني القلبية لأوائل الشهادة الإعدادية بنطاق المحافظة والذين تكللت جهودهم بالتفوق هذا العام ، متمنيةً لهم دوام النجاح والتفوق في مسيرتهم التعليمية المقبلة.

وأكدت محافظ البحيرة أن النجاح ثمرة الاجتهاد والمثابرة، وأن أبناء المحافظة يواصلون عامًا بعد عام تقديم نماذج مشرفة في التفوق والتميز، بما يعكس ما تمتلكه البحيرة من طاقات واعدة وعقول قادرة على صناعة مستقبل أكثر إشراقًا.

وفي هذا الإطار، أجرت الدكتورة جاكلين عازر اتصالات هاتفية بأوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، لتهنئتهم بما حققوه من نتائج متميزة، مشيدةً بإصرارهم وجهودهم طوال العام الدراسي، كما حرصت على تهنئة أسرهم تقديرًا لدورهم الكبير في دعم أبنائهم وتهيئة المناخ المناسب للتفوق والنجاح.

وأكدت محافظ البحيرة أن المحافظة ستواصل دعم ورعاية المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات، باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن وأحد أهم ركائز التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

لوحة شرف أوائل الشهادة الإعدادية الحاصلين على المركز الأول والأول مكرر على مستوى المحافظة

المركز الاول بمجموع ٢٧٩ درجة:- الطالبة/ بسنت بكر سعد قطب بكر بمدرسة الزهور الاعداديه بالمحمودية

والمركز الأول مكرر بمجموع ٢٧٩ درجة كل من:- 
الطالبة/ لينا ياسر كمال عبد المجيد حسن بمدرسة محمد خميس المتميزة لغات بدمنهور

الطالبة/ أماني يحيى محمد علي محمد بمدرسة الشهيد شريف محمد صالح العبد بأبو حمص

الطالبة/ منة الله محمد حسين محمود خليفة بمدرسة احمد بهجت مناع الاعداديه بنات بدمنهور

الطالبة/ جنى وجيه رمضان محمد كليب أبو الخير بمدرسة الشهيد مصطفى سلمان بدمنهور

الطالبة/ رحمة مصطفى إبراهيم طه الهابط بمدرسة ابو الفضل للتعليم الأساسي بدمنهور

الطالبة/ شهد طارق إبراهيم عبد المحسن مدرسة البنات الاعداديه القديمة بالدلنجات

الطالبة/ شهد السيد عبد القادر عبد المطلب مدرسة الابعادية الاعداديه المشتركه بدمنهور

الطالبة/ سارة محمد سعيد حسن أحمد مدرسة عبد العزيز مخيون الاعداديه بابو حمص

الطالبة/  آلاء محمد إبراهيم زيتون بمدرسة الأمين الخاصة بادكو

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