قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة
الحجز غدا | 4543 قطعة .. خريطة فرص الحصول على أرض في بيت الوطن 11
عبد اللطيف يتفقد مشروعات تعليمية جديدة بسوهاج|مدرسة لتكنولوجيا المياه وأخرى للمتفوقين بأخميم
محمد إمام لـ صدى البلد : تعرضنا لإصابات أثناء تصوير صقر وكناريا
طفله ابتلع قطعة حشيش بسببه .. الحبس 3 سنوات لعامل في الجيزة
20 يوليو الحكم على المتهم بسب وقذف عمر كمال
بقيمة 8 قروش.. هبوط سعر الدولار في مصر ختام اليوم
من قلب مدرسة الروافع.. وزير التعليم يستمع للمعلمين ويؤكد: الانضباط أساس تطوير المنظومة التعليمية
العواصف الرعدية تهدد مباراة فرنسا والعراق في كأس العالم
عرفت إنه اتجوز عليها.. سيدة تتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها بأسيوط والنهاية العادلة| القصة الكاملة
أبو العينين: ⁠يجب تبني فكر تسويقي احترافي حديث للترويج لمصر عالمياً
راح يرخصها اتسرقت.. تاجر مخدرات يسرق دراجة نارية من جوار وحدة مرور بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من قلب مدرسة الروافع.. وزير التعليم يستمع للمعلمين ويؤكد: الانضباط أساس تطوير المنظومة التعليمية

جانب من الزيارة في سوهاج
جانب من الزيارة في سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

على هامش زيارته لمحافظة سوهاج، حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تخصيص جانب من جولته بمدرسة الروافع الإعدادية الثانوية المشتركة للقاء المعلمين والعاملين بالمدرسة.

في خطوة عكست اهتمام الوزارة بالاستماع إلى أصحاب الخبرة الميدانية والوقوف على واقع العملية التعليمية من داخل الفصول الدراسية.

وزير التربية والتعليم يزور محافظة سوهاج ويتفقد مدارسها

وجاء اللقاء بحضور اللواء الدكتور طارق راشد محافظ سوهاج، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم بالمحافظة، حيث دار حوار مباشر بين الوزير والمعلمات حول آليات العمل داخل المدرسة، ونظم التقييم المطبقة.

ومستوى الانضباط السلوكي للطلاب، فضلًا عن التحديات التي تواجه العملية التعليمية وسبل التغلب عليها.

واستمع الوزير إلى شرح من المعلمات حول الإجراءات المتبعة لضبط السلوك الطلابي داخل المدرسة، والجهود المبذولة للحفاظ على بيئة تعليمية مستقرة تساعد الطلاب على التحصيل العلمي وتنمية مهاراتهم المختلفة، مؤكدًا أن المعلم يظل حجر الزاوية في نجاح أي خطة لتطوير التعليم.

وخلال اللقاء، ناقش الوزير عددًا من المقترحات والأفكار التي طرحها أعضاء هيئة التدريس بشأن تطوير العملية التعليمية وتحسين مستوى الأداء داخل المدارس، مشددًا على أهمية التواصل المستمر بين الوزارة والمعلمين باعتبارهم الأكثر احتكاكًا بالواقع التعليمي اليومي.

وأكد محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على بناء منظومة تعليمية تعتمد على الانضباط والالتزام إلى جانب تطوير المناهج وأساليب التقييم، مشيرًا إلى أن نجاح أي تطوير حقيقي يبدأ من وجود بيئة مدرسية منظمة يشعر فيها الطالب والمعلم بالأمان والاستقرار.

وفي هذا السياق، وجه الوزير بضرورة التطبيق الحاسم للائحة الانضباط المدرسي خلال العام الدراسي، مؤكدًا أن الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية يسهم في خلق مناخ صحي داخل المدارس، ويعزز من قدرة المعلمين على أداء رسالتهم التربوية والتعليمية بالشكل الأمثل.

كما أشاد بالدور الذي يقوم به المعلمون في مواجهة التحديات اليومية داخل المدارس، مؤكدًا أن الوزارة تدعم كل الجهود التي تستهدف تحسين جودة التعليم والارتقاء بمستوى الطلاب علميًا وسلوكيًا.

وعكس اللقاء اهتمام القيادة التعليمية بالاستماع إلى الميدان التربوي بصورة مباشرة، حيث لم يقتصر برنامج الزيارة على متابعة المنشآت أو الإجراءات الإدارية، بل امتد ليشمل حوارًا مفتوحًا مع المعلمين، باعتبارهم الشريك الرئيسي في تنفيذ خطط التطوير وتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.

وحمل اللقاء رسالة واضحة مفادها أن تطوير التعليم لا يتحقق بالقرارات فقط، وإنما من خلال التعاون المستمر بين الوزارة والمعلمين، والعمل المشترك لبناء مدارس أكثر انضباطًا وقدرة على إعداد أجيال تمتلك العلم والقيم والمسؤولية.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج وزير التربية والتعليم وزير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

طارق حامد

مفاجأة لجماهير الزمالك بشأن طارق حامد

حمدي فتحي

بشير التابعي: الأهلي سيكون كالأسد الموسم المقبل

ترشيحاتنا

وزير الخارجية

وزير الخارجية: ضرورة البناء على التقدم المحرز في مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية

الأرصاد الجوية

اليوم درجة الحرارة 33 .. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن صيف 2026

أوكرانيا

ضربات روسية تطال منشآت عسكرية حيوية في أوكرانيا.. تفاصيل

بالصور

عصير صيفى منعش من الأناناس و المانجو و البرتقال

عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال.
عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال.
عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال.

محافظ الشرقية يتفقد مشروع صرف صحي أولاد سيف – الروضة بمركز بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماسك لبان الدكر والنشا لشد البشرة

ماسك لبان الدكر والنشا.
ماسك لبان الدكر والنشا.
ماسك لبان الدكر والنشا.

طريقة عمل دجاج الاناناس والأرز

طريقة عمل دجاج الاناناس و الارز.
طريقة عمل دجاج الاناناس و الارز.
طريقة عمل دجاج الاناناس و الارز.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد