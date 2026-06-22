من قلب مدرسة الروافع.. وزير التعليم يستمع للمعلمين ويؤكد: الانضباط أساس تطوير المنظومة التعليمية

على هامش زيارته لمحافظة سوهاج، حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تخصيص جانب من جولته بمدرسة الروافع الإعدادية الثانوية المشتركة للقاء المعلمين والعاملين بالمدرسة.

في خطوة عكست اهتمام الوزارة بالاستماع إلى أصحاب الخبرة الميدانية والوقوف على واقع العملية التعليمية من داخل الفصول الدراسية.

وزير التربية والتعليم يزور محافظة سوهاج ويتفقد مدارسها

وجاء اللقاء بحضور اللواء الدكتور طارق راشد محافظ سوهاج، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم بالمحافظة، حيث دار حوار مباشر بين الوزير والمعلمات حول آليات العمل داخل المدرسة، ونظم التقييم المطبقة.

ومستوى الانضباط السلوكي للطلاب، فضلًا عن التحديات التي تواجه العملية التعليمية وسبل التغلب عليها.

واستمع الوزير إلى شرح من المعلمات حول الإجراءات المتبعة لضبط السلوك الطلابي داخل المدرسة، والجهود المبذولة للحفاظ على بيئة تعليمية مستقرة تساعد الطلاب على التحصيل العلمي وتنمية مهاراتهم المختلفة، مؤكدًا أن المعلم يظل حجر الزاوية في نجاح أي خطة لتطوير التعليم.

وخلال اللقاء، ناقش الوزير عددًا من المقترحات والأفكار التي طرحها أعضاء هيئة التدريس بشأن تطوير العملية التعليمية وتحسين مستوى الأداء داخل المدارس، مشددًا على أهمية التواصل المستمر بين الوزارة والمعلمين باعتبارهم الأكثر احتكاكًا بالواقع التعليمي اليومي.

وأكد محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على بناء منظومة تعليمية تعتمد على الانضباط والالتزام إلى جانب تطوير المناهج وأساليب التقييم، مشيرًا إلى أن نجاح أي تطوير حقيقي يبدأ من وجود بيئة مدرسية منظمة يشعر فيها الطالب والمعلم بالأمان والاستقرار.

وفي هذا السياق، وجه الوزير بضرورة التطبيق الحاسم للائحة الانضباط المدرسي خلال العام الدراسي، مؤكدًا أن الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية يسهم في خلق مناخ صحي داخل المدارس، ويعزز من قدرة المعلمين على أداء رسالتهم التربوية والتعليمية بالشكل الأمثل.

كما أشاد بالدور الذي يقوم به المعلمون في مواجهة التحديات اليومية داخل المدارس، مؤكدًا أن الوزارة تدعم كل الجهود التي تستهدف تحسين جودة التعليم والارتقاء بمستوى الطلاب علميًا وسلوكيًا.

وعكس اللقاء اهتمام القيادة التعليمية بالاستماع إلى الميدان التربوي بصورة مباشرة، حيث لم يقتصر برنامج الزيارة على متابعة المنشآت أو الإجراءات الإدارية، بل امتد ليشمل حوارًا مفتوحًا مع المعلمين، باعتبارهم الشريك الرئيسي في تنفيذ خطط التطوير وتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.

وحمل اللقاء رسالة واضحة مفادها أن تطوير التعليم لا يتحقق بالقرارات فقط، وإنما من خلال التعاون المستمر بين الوزارة والمعلمين، والعمل المشترك لبناء مدارس أكثر انضباطًا وقدرة على إعداد أجيال تمتلك العلم والقيم والمسؤولية.