العواصف الرعدية تهدد مباراة فرنسا والعراق في كأس العالم

تواجه مباراة فرنسا والعراق في كأس العالم احتمالية التأجيل لساعات عدة بسبب الظروف الجوية السيئة المتوقعة في مدينة المباراة، وفقًا لما أوردته إذاعة "ويست فرانس".

وكان من المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة، إلا أن التقارير تشير إلى إمكانية تأخير صافرة البداية حتى الثالثة فجرًا بسبب العواصف الرعدية القوية المنتظرة.

وأوضحت الإذاعة أن ملعب اللقاء قد يشهد هطول أمطار غزيرة للغاية، في ظل توقعات باستمرار العواصف الرعدية خلال الفترة الممتدة من التاسعة مساءً وحتى الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويأتي اللقاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يسعى المنتخبان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظهما في التأهل.

وكان المنتخب العراقي قد استهل مشواره بخسارة أمام النرويج بنتيجة 4-1، فيما افتتح المنتخب الفرنسي البطولة بفوز على السنغال بنتيجة 3-1.