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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب سون.. أزمة جديدة لكوريا الجنوبية مع الصحافة في كأس العالم 2026

سون
سون
إسراء أشرف

دخل معسكر منتخب كوريا الجنوبية في بطولة كأس العالم 2026 في أزمة إعلامية حادة، بعد واقعة مثيرة أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسط الرياضي، بطلها قائد الفريق هيونج-مين سون وعدد من الصحفيين الكوريين.

وبحسب تقارير صحفية، فقد التُقطت محادثة جانبية بين بعض المراسلين خلال تغطية تدريبات المنتخب، تضمنت تعليقات اعتُبرت مسيئة وساخرة من قائد الفريق، حيث تم التشكيك في طريقة أدائه داخل الملعب والإشارة إلى ملف خدمته العسكرية، وهو ما أثار غضبًا كبيرًا داخل المعسكر.

وسرعان ما انتشرت الواقعة بعد تسريب التسجيل الصوتي، ليقرر الجهاز الفني والإداري لمنتخب كوريا الجنوبية اتخاذ إجراءات صارمة، تمثلت في تعليق جميع المقابلات الإعلامية مع الصحافة المحلية، والاكتفاء فقط بالالتزامات الرسمية المفروضة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتأثرت الأجواء داخل المنتخب بشكل واضح، حيث فضل بعض اللاعبين، وعلى رأسهم سون هيونج مين، التزام الصمت الإعلامي بعد مباراة التشيك، التي انتهت بفوز كوريا الجنوبية 2-1، في ظل حالة التوتر التي فرضها الجدل الدائر.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، تم عقد جلسة اعتذار بين الصحفيين المتورطين وقائد المنتخب والجهاز الفني، حيث تم تقديم اعتذار رسمي قُبل من الطرفين، بينما لا تزال تداعيات الواقعة تلقي بظلالها على معسكر المنتخب الكوري في المونديال.

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