حريق مصنع دهانات بدمياط الجديدة.. الصحة: لا خسائر بشرية وإصابات باختناق بين العاملين

أكد مصدر بمديرية الصحة بدمياط" لصدى البلد" ، بأنه لا توجد خسائر في الأرواح نتيجة للاشتعال النيران داخل مصنع للدهانات بالمنطقة الصناعية في دمياط الجديدة والذي شب الحريق داخله منذ قليل .

وتابع، أن البعض من العاملين في المصنع ومحيط المصنع قد أصيبوا بحالات اختناق ولكن تم إسعافهم في الحال.

كان قد اندلعت النيران داخل أحد مصانع المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة دون خسائر في الأرواح.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق وبالفعل تجري الآن اعمال السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية.

وكشفت المعاينة الأولية أن السبب الرئيسي وراء اندلاع الحريق هو ماس كهربائى ولأن أغلب المصانع بالمنطقة الصناعية بها مواد سريعة الاشتعال مما أدى لاندلاع النيران.

تم تحرير محضر بالواقعة وتجري الآن اعمال السيطرة على الحريق.