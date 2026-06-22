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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

من 47 إلى 155 مترًا.. تفاصيل طرح 314 وحدة سكنية جديدة في 8 مدن

وحدات سكنية
وحدات سكنية
آية الجارحي

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اتاحة 314 وحدة سكنية جديدة بمواقع متميزة في 8 مدن ومحافظات.

يأتي ذلك ضمن خطة الهيئة لتوفير وحدات سكنية متنوعة تلائم احتياجات المواطنين وتدعم فرص التملك.


 

أماكن طرح شقق تعاونيات البناء والإسكان 2026


تشمل الوحدات السكنية المطروحة  8 مدن ومحافظات 
القاهرة الجديدة
6 أكتوبر
بدر
العاشر من رمضان
15 مايو
السويس
بورسعيد
العريش


مساحات شقق تعاونيات البناء والإسكان


أوضحت الهيئة أن الوحدات المطروحة تتنوع مساحاتها لتناسب مختلف الاحتياجات، حيث تبدأ المساحات من 47 مترًا مربعًا وتصل إلى 155 مترًا مربعًا.


شروط حجز شقق تعاونيات البناء والإسكان 2026

  • ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وقت الحجز.
  • أن يكون مصري الجنسية ومن الأشخاص الطبيعيين.
  • عدم سبق استفادة المتقدم أو زوجته أو أبنائه القصر من وحدات أو أراضٍ بمشروعات الإسكان الاجتماعي أو التعاوني.
  • يقتصر الحجز على وحدة سكنية واحدة للأسرة الواحدة.


حددت الهيئة عددًا من الضوابط للحجز والتخصيص، أبرزها:


شراء كراسة الشروط من مقار الهيئة المعتمدة.
الالتزام بالشروط والضوابط الواردة بكراسة الشروط.
سداد المبالغ المالية المطلوبة وفق المواعيد المحددة.
التخصيص يتم من خلال قرعة علنية بين المتقدمين المستوفين للشروط.
يحق للمتقدم الذي يسدد كامل ثمن الوحدة اختيار وحدته قبل إجراء القرعة.


موعد سحب كراسة الشروط


تتيح الهيئة كراسات الشروط والمواصفات اعتبارًا من يوم الإثنين 6 يوليو 2026 وحتى الخميس 30 يوليو 2026 من خلال:
المقر الرئيسي للهيئة.
فرع الهيئة بمحافظة السويس.
فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد.
مبنى محافظة شمال سيناء بمدينة العريش.


أسعار شقق تعاونيات البناء والإسكان 2026


لم تعلن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان حتى الآن الأسعار النهائية للوحدات المطروحة، حيث تتضمن كراسة الشروط تفاصيل الأسعار وأنظمة السداد الخاصة بكل مشروع وفقًا لموقع الوحدة ومساحتها.


موعد قرعة تخصيص الوحدات


أكدت الهيئة أن قرعة التخصيص العلنية ستجرى وفق المواعيد المحددة بكراسة الشروط، وذلك على النحو التالي:


مشروعات القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر و15 مايو والعاشر من رمضان بمقر الهيئة الرئيسي.


مشروع السويس بفرع الهيئة بمحافظة السويس.


مشروع بورسعيد بفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد.


مشروع العريش بمبنى محافظة شمال سيناء.


وأكد اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن الطرح الجديد يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية بمواقع متميزة وأسعار تنافسية، بما يسهم في زيادة فرص التملك للمواطنين ودعم التنمية العمرانية في المدن الجديدة

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