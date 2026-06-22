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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: تنمية الصادرات يجب أن تستند لرؤية واقعية لاحتياجات المنتجين والمصدرين

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب أن الدولة تمتلك فرصًا كبيرة لزيادة صادراتها في عدد من القطاعات الواعدة، مشددة على أهمية التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لوضع رؤية عملية تستهدف رفع معدلات التصدير وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

وأوضحت" أبو زيد" في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن أي صياغة جديدة لمنظومة تنمية الصادرات يجب أن تستند إلى رؤية واقعية لاحتياجات المنتجين والمصدرين، وأن تتضمن آليات واضحة لزيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وزيادة الموارد الدولارية للدولة.

جاء ذلك بعد أن شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات، لتنفيذ برنامج متكامل لدعم حصول الشركات الصناعية على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة نفاذها إلى الأسواق العالمية، وذلك توقيع 3 اتفاقيات أخرى بين المركز وشركات حسن علام ونيرك وإي إل سكوير. 

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الدولة لربط برامج رد الأعباء التصديرية بمتطلبات الجودة والاعتماد الدولي، بما يدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية ويرفع قدرتها التنافسية، ويعزز توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

مجلس النواب الصناعات الغذائية مركز إقليمي تنمية الصادرات محمد فريد صالح

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