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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة شخص بعد سقوط سقالة شرقي الإسكندرية

صدى البلد

 تفقد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ، موقع سقوط سقف الدور الأول على سقالة بناء ، خاصة بأعمال تطوير وترميم واجهة أحد الفنادق بمنطقة كليوباترا بطريق الكورنيش بنطاق الحي ، والذي أسفر عن إصابة شخص وتم نقله إلى المستشفى لتلقى الإسعافات والعلاج اللازم.

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 جاء ذلك عقب ورود بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد سقوط سقف الدور الأول على سقالة خاصة بأعمال تطوير وترميم بأحد الفنادق ، وعلى الفور انتقل رئيس الحي إلى موقع الحادث بتواجد الكول الأمني وشركة نهضة مصر ، وكافة الجهات المعنية

وأوضح حبيب أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تابع تداعيات الحادث أولا بأول ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتسببين في الحادث وتحرير محضر بالواقعة ورفع مخلفات الحادث .

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