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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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امتحانات الدبلومات الفنية.. مدير تعليم الإسكندرية يتفقد لجان مدرسة الشاطبي الميكانيكية

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم يتفقد امتحانات الدبلومات بالإسكندرية

صرَّح الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية أن عدد   المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بالإسكندرية بلغ ( 23772 ) طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام ( 77 ) لجنة امتحانيه بالإدارات التعليمية التسع منها 43 لجنة للتعليم الصناعي و29 لجنة للتعليم التجاري ولجنتان للفندقي وثلاث لجان للزراعي.

وذكرت المديرية في بيان أنه تم تجهيز ( 35 ) استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية منها ( 24 ) استراحة للرجال و( 11 ) استراحة للسيدات  ، وأنّه أصدر تعليمات مشددة بالالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأثاث اللازم ، وحرصًـا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية يتم تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان باستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة ، ونشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان وتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والشئون القانونية والتعليم الفني والتطوير التكنولوجي .

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وقام ( أبوزيد ) بجولة تفقدية صباح اليوم لمتابعة الامتحانات بمتابعة لجنة الشاطبي الميكانيكية العسكرية ، وذلك بحضور أمل حسان مدير عام التعليم الفني وعلا سليمان مدير عام إدارة وسط وأحمد فتحي مدير إدارة التعليم الصناعي ، وشدد في تعليماته لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ومدير عام التعليم الفني وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين ، وشدَّد  على توفير الأثاث اللازم، مؤكدًا على متابعة مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية .

كما شدَّد مدير المديرية على ضرورة الالتزام بتعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الصادرة في الكتاب الدوري رقم ( 22 ) في مايو الجاري، بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة  وذلك في إطار تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب ، حيث نصّ الكتاب الدورى على التنبيه باتخاذ اللازم ، والتنبيه على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية (كمبيوترات بجميع أشكالها – كاميرات…الخ)، ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله ، وكذلك عدم قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان، ويُستثنى من ذلك رئيس اللجنة والمراقب الأول للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، ولصالح العمل، والعمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والمعلمين، وبث مناخ الهدوء والطمأنينة، والبعد عن كافة الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين، بما يحقق الاستقرار داخل لجان السير، وللصالح العام،  ويتولى رؤساء لجان سير الامتحان تكليف أحد الملاحظين من المشهود لهم بالنزاهة والانضباط للقيام بالعمل كمسئول أمن للجنة، ويعاونه في ذلك بعض العاملين للإشراف على البوابات، أثناء دخول وخروج الطلاب من اللجنة، واحتواء وتذليل كل ما يعكر صفو أداء الامتحانات، والتأكيد على مشرفي الأدوار بعدم تواجد طلاب باللجان، أثناء فترات الراحة لأي من الأسباب، ويُستثنى من ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، مع تواجد مشرف معهم، وعدم السماح مطلقًا بدخول الحقائب، أو اللفائف التي يحملها الطلاب إلى مقر اللجنة، بالإضافة إلى عدم دخول أي أفراد إلى اللجان إلا المصرح لهم بمتابعة الامتحانات، كما يحظر نهائيا التدخين أثناء انعقاد اللجنة، طبقا للقرار الوزاري رقم ( 92 ) لعام 2001 .

وتم التشديد على حظر دخول أو تجول عمال الخدمات داخل الفصول التي يُؤدَّى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وتحت إشراف رئيس الدور للضرورة القصوى والحالات الطارئة.

كما نص الكتاب الدورى على التأكد من استيفاء الشروط القانونية لجميع السادة المشاركين في أعمال الامتحانات بمراحلها، وأخذ الإقرارات اللازمة بالموانع عليها، بجانب التزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بها بعدم مغادرتها في نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة بسلام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الدائمة الخاصة بإجراءات غلق اللجنة، والتأكد من تواجد الحراسة اللازمة فضلا عن التزام السادة مسئولي الأمن بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها بالإشراف على تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022 / 2023 ، والتي انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 27 من مايو الجاري وتنتهي في الثامن من يونيو المقبل .

الاسكندرية التربية والتعليم الدبلومات الفنية أعمال الامتحانات الإدارات التعليمية التطوير التكنولوجي

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