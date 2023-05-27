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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف الإسكندرية تستقبل زيارة معايشة من فرع الشركة بالشرقية لتبادل الخبرات

زيارة معايشة من شركة
زيارة معايشة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية

استقبلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية زيارة معايشة عملية للإدارة العامة للصرف الصناعي وإدارة دعم النزاهة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية تحت مظلة إدارة الجودة ودعم النزاهة بقطاع الموارد البشرية والتدريب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك فى إطار تعميم التجارب الناجحة وهو أحد مبادئ دعم النزاهة.

بدأت أعمال المعايشة باستعراض إجراءات العمل بقطاع الصرف الصناعي والقطاع التجاري ودور إدارة دعم النزاهة في ضمان نزاهة الإجراءات المتخذة وتوضيح لدور الرقابة علي الصرف الصناعي في الحفاظ علي البيئة.

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وقال المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الصرف الصناعي، هو الناتج عن صرف جميع المخلفات الصناعية السائلة من المنشآت الصناعية علي منظومة الصرف الصحي ولا تتوقف خطورته في إحداث تدمير للمنظومة بل تتعدي إلي تلوث البيئة المحيطة.

وأكد علي أهمية الحد من مخاطر تلوث الصرف الصناعي من أجل المحافظة علي شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة والحفاظ علي الصحة العامة والبيئة والاستثمارات التي تم إنفاقها في إنشاء مشروعات الصرف الصحي.

وأشار الي أن الزيارات المتبادلة بين الشركات التابعة لتبادل الخبرات في مجال الصرف الصناعي يعمل علي تطوير ورفع كفاءة العاملين بإدارات الصرف الصناعي، ومعايير تقييم الأداء لعمل تلك الإدارات، ويوحد إجراءات العمل المتبعة مع المنشآت الصناعية المخالفة.

وأكد علي ضرورة العمل مع كافة المنشآت الصناعية برؤية واضحة تستند على التعاون وبناء الثقة والتوعية طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

الاسكندرية الزيارات المتبادلة الاستثمارات الصرف الصحى تبادل الخبرات تلوث الصرف الصناعي

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