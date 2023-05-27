صرخات مرعبة.. شاهد اللحظات الأولى لسقوط لعبة ملاهي في الإسكندرية|فيديو

لحظات من الرعب تملكت الأهالي والمواطنين بأحد المولات الشهيرة شرقي محافظة الاسكندرية، بسبب سقوط إحدى الألعاب بملاهي المول الشهير، وعلى الفور بدأت الجهات المختصة في التحقيق في الواقعة.

إصابة 5 أشخاص

وسقطت إحدى ألعاب الملاهي، داخل مول جرين بلازا الشهير شرقي محافظة الاسكندرية، أسفر عن إصابة 5 أشخاص إصابات خفيفة، دون وفيات أو إصابات خطيرة.

وبدأت الواقعة عندما تلقى مدير أمن الاسكندرية اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر، حول سقوط أحد الألعاب داخل منطقة الألعاب بالمول.

وعلى الفور توجهت قوات الأمن في الاسكندرية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم تم فرض كردون أمني حول المكان، وكشفت المعاينة الأولية إصابة ٥ أشخاص دون حدوث وفيات أو إصابات خطيرة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

وبدأت نيابة سيدي جابر بمحافظة الاسكندرية تحقيقات موسعة في حادث سقوط إحدى الألعاب المخصصة للأطفال بمنطقة الألعاب الترفيهية بأحد المولات الشهيرة شرقي الإسكندرية، وأسفرت عن 5 إصابات.



وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث عن الواقعة والاستعلام عن التراخيص الصادرة للمنشأة وتشكيل لجنة فنية لتحديد أسباب الحادث.