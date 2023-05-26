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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف الإسكندرية تستقبل وفدا من جنوب أفريقيا لبحث سبل التعاون المشترك

وفد جنوب إفريقي في
وفد جنوب إفريقي في زيارة لشركة الصرف بالإسكندرية

استقبلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وفد دولة جنوب أفريقيا المشارك لإحدى شركات المقاولات المصرية للتعرف على جهود شركة الصرف الصحي بالإسكندرية فى التعامل مع مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار وكذلك عرض التحديات التى تتعرض لها دولة جنوب أفريقيا في أداء الخدمات إلى المواطنين.

وفى البداية رحب اللواء محمود نافع بالوفد الجنوب أفريقي، معرباً عن خالص تقديره واعتزازه بالزيارة، واستعرض مراحل تطور منظومة الصرف الصحي والتحديات التي تواجه المنظومة في السنوات الأخيرة وأساليب التعامل مع مياه الأمطار، وجهود الشركة في مجال حماية البيئة والمعالجة والصرف الصناعي، واستعرض عدد من مشروعات البنية التحتية بالإسكندرية وأثرها على تطوير الأداء لخدمة المواطنين، وكذلك مشروعات الحفاظ على الطاقة واستخدام الطاقة البديلة لتشغيل المحطات للحفاظ على البيئة.

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وأكد نافع علي اهتمام الدولة المصرية برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وأبرز المشروعات الجارية مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري هي مشروع القرن الـ 21 في مصر، والذي سيحدث تغيير جوهري وطفرة حقيقية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفي تطوير حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات.

وأشار إلي أن أهم الأصول التي يتم الاستثمار فيها وتطويرها هي المورد البشري، فالشركة تولى اهتماما كبيرا لتدريب الكوادر البشرية لدورها الهام فى بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين، والنهوض بمختلف القطاعات الفنية والإدارية والتجارية وانعكاسها على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ثم أكد علي دور الشركة القابضة والشركات التابعة لها في حماية البيئة من الملوثات ودعم الدولة الكبير في مجال التعامل مع المخلفات الصلبة وكافة العناصر المرتبطة بها من نقل المخلفات والمدافن الصحية وتوليد الطاقة، وإعادة الاستخدام الآمن لكافة نواتج عملية المعالجة.

الاسكندرية جنوب افريقيا الصرف الصحى الصرف الصناعي المخلفات الصلبة اللواء محمود نافع الفئات المجتمعية

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