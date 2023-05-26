نواب الإسكندرية في زيارة لنادي الاتحاد لبحث سُبل عودة مصيلحي

حرص أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الإسكندرية على زيارة نادي الاتحاد اليوم الجمعة، لبحث سبل عودة رئيس النادي محمد مصيلحي، حيث كان في استقبالهم أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادي وحازم الرجال أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة إبراهيم شعبان ومحمد البحيرى وجاسر شمس المدير التنفيذي.

جاء ذلك بحضور النواب السيد جمعة، وأحمد مهنى، وعمر الغنيمي، وعلاء جاد، ومحمد الرشيدى، وإيهاب زكريا، وسامح السايح، وأبو العباس فرحات، ودينا الهلالى، وسوسن حافظ، والبرلماني السابق، حسنى حافظ، وحسن خير الله.

تناول اللقاء سُبل عودة رئيس النادي وأكد النواب أهمية وجود محمد مصيلحى على رأس المنظومة الإدارية لنادى الاتحاد السكندري، لما له من خبرات إدارية كبيرة و دراية تامة بكافة أمور زعيم الثغر.

وبحث الحضور الموضوعات الخاصة بشئون نادى الاتحاد السكندري وفي مقدمتها الملف الخاص باستكمال إنشاءات فرع سموحة (المرحلة الثانية)، وكيفية دعم ومساندة زعيم الثغر لمواجهة المتطلبات المالية الضرورية و العاجلة خاصة في ظل المعاناة المالية الحالية لجميع الأندية الرياضية.

وأكد النواب رفضهم التام لاستقالة رئيس النادي وحرصهم الكامل على إنهاء و حل جميع الموضوعات الخاصة بشئون نادى الاتحاد السكندري، و أبرزها عودة مصيلحى لرئاسة النادي، و أنه جارى حالياً التواصل مع المسئولين المعنيين للحصول على حلول عاجلة لهذه الموضوعات.