محافظ الإسكندرية: انتهاء كافة استعدادات الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، أنّ مديرية التربية و التعليم بقيادة الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية أنهت استعداداتها للامتحانات النظرية للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/ 2023 ، على أن تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 27 من مايو 2023 وتنتهي يوم الخميس 8 من يونيو المقبل .

ووجّه محافظ الإسكندرية تعليم الإسكندرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، مُشددًا على ضرورة تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان باستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة وفي حالة ظهور أي أعراض مرضية على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الطالب ، وكذلك نشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان ، وتجهيز استراحات مناسبة تليق بالقائمين على الامتحانات ، وتزويدها بمبردات المياه والفُرُش المناسبة وثلاجات ومراوح وجهاز تليفزيون بكل استراحة ، وأصدر المحافظ تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمرافق العامة للتعاون مع تعليم الإسكندرية لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب .



هذا وقد كلّف الشريف جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهئية المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مُشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة، مُوجهًـا رؤساء الأحياء و شركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، و التحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح .

ومن جانبه أصدر الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ومدير عام التعليم الفني وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين ، وشدَّد على توفير الأثاث اللازم، مؤكدًا على متابعة مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية .

وشدَّد أبوزيد على ضرورة الالتزام بتعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الصادرة في الكتاب الدوري رقم ( 22 ) في مايو الجاري، بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة وذلك في إطار تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب ، حيث نصّ الكتاب الدورى على التنبيه باتخاذ اللازم ، والتنبيه على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية (كمبيوترات بجميع أشكالها – كاميرات…الخ)، ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله ، وكذلك عدم قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان، ويُستثنى من ذلك رئيس اللجنة والمراقب الأول للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، ولصالح العمل، والعمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والمعلمين، وبث مناخ الهدوء والطمأنينة، والبعد عن كافة الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين، بما يحقق الاستقرار داخل لجان السير، وللصالح العام، ويتولى رؤساء لجان سير الامتحان تكليف أحد الملاحظين من المشهود لهم بالنزاهة والانضباط للقيام بالعمل كمسئول أمن للجنة، ويعاونه في ذلك بعض العاملين للإشراف على البوابات، أثناء دخول وخروج الطلاب من اللجنة، واحتواء وتذليل كل ما يعكر صفو أداء الامتحانات، والتأكيد على مشرفي الأدوار بعدم تواجد طلاب باللجان، أثناء فترات الراحة لأي من الأسباب، ويُستثنى من ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، مع تواجد مشرف معهم، وعدم السماح مطلقًا بدخول الحقائب، أو اللفائف التي يحملها الطلاب إلى مقر اللجنة، بالإضافة إلى عدم دخول أي أفراد إلى اللجان إلا المصرح لهم بمتابعة الامتحانات، كما يحظر نهائيا التدخين أثناء انعقاد اللجنة، طبقا للقرار الوزاري رقم (۹۲) لسنة ۲۰۰۱.

وتم التشديد على حظر دخول أو تجول عمال الخدمات داخل الفصول التي يُؤدَّى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وتحت إشراف رئيس الدور للضرورة القصوى والحالات الطارئة.

كما نص الكتاب الدورى على التأكد من استيفاء الشروط القانونية لجميع السادة المشاركين في أعمال الامتحانات بمراحلها، وأخذ الإقرارات اللازمة بالموانع عليها، بجانب التزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بها بعدم مغادرتها في نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة بسلام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الدائمة الخاصة بإجراءات غلق اللجنة، والتأكد من تواجد الحراسة اللازمة فضلا عن التزام السادة مسئولي الأمن بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها بالإشراف على تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة.

وأصدر العربي تعليمات مشددة بالالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأثاث اللازم ، وحرصًـا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية يتم تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان باستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة ، ونشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان وتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والشئون القانونية والتعليم الفني والتطوير التكنولوجي .

كما أكّد على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية بتطبيق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ، وكذلك حضور الملاحظين والمراقبين قبل بداية اللجان .