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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تصحيح 10% من الأوراق

تعليم الإسكندرية: نسبة النجاح في الدراسات 92% للصف الثالث الإعدادي

عربي أبوزيد مدير
عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية أنه إيماءً لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي، تم تصحيح العينة العشوائية للمادة بنسبة 10 % من الأوراق الامتحانية بالإدارات التعليمية وبلغت نسبة النجاح 92%.

وأكد الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية في رسالة طمأنة لأولياء الأمور أن صالح أبنائنا الطلاب في المقام الأول بما لا يخل باللوائح والقوانين والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات.

واشتكى بعض أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي من صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية في ختام امتحانات الشهادة الاعدادية.

إسكندرية أعمال الامتحانات الإدارات التعليمية التربية والتعليم الثالث الإعدادي الدراسات الدراسات الاجتماعية التواصل الاجتماعي

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