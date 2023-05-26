تعليم الإسكندرية: نسبة النجاح في الدراسات 92% للصف الثالث الإعدادي

بعد تصحيح 10% من الأوراق

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية أنه إيماءً لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي، تم تصحيح العينة العشوائية للمادة بنسبة 10 % من الأوراق الامتحانية بالإدارات التعليمية وبلغت نسبة النجاح 92%.

وأكد الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية في رسالة طمأنة لأولياء الأمور أن صالح أبنائنا الطلاب في المقام الأول بما لا يخل باللوائح والقوانين والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات.

واشتكى بعض أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي من صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية في ختام امتحانات الشهادة الاعدادية.