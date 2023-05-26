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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية .. قرارات النيابة في واقعة سقوط لعبة بملاهي جرين بلازا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بدأت نيابة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية تحقيقات موسعة في حادث سقوط  إحدى الألعاب المخصصة للأطفال بمنطقة الألعاب الترفيهية بأحد المولات الشهيرة شرقي الإسكندرية، وأسفرت عن 5 إصابات.

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وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث عن الواقعة والاستعلام عن التراخيص الصادرة للمنشأة وتشكيل لجنة فنية لتحديد أسباب الحادث.

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وبدأت الواقعة عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر،  حول سقوط أحد الألعاب داخل منطقة الألعاب بالمول.


وعلى الفور، توجهت قوات الأمن رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم تم فرض كردون أمني حول المكان، وكشفت المعاينة الأولية إصابة ٥ اشخاص دون حدوث وفيات أو إصابات خطيرة.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

 

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