إزالة 8 حالات أعمال بناء تعديات على أراض زراعية شرقي الإسكندرية

صرح اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، أن الحي قام بإزالة ٨ حالات أعمال بناء تعديات على أراضي أملاك الدولة بخورشيد الجمالية بنطاق الحي عبارة عن ٧ متغيرات و١ في المهد طبقا للقرار ٨٨ لسنة ٢٠٢٢ رصدتها وحدة المتغيرات المكانية ، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الجهود المبذولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء أو مخالفات المتغيرات المكانية .



وأوضح رئيس الحي أن الأعمال كانت عبارة عن بناء مباني أرضي وأسوار على مساحة إجمالية تقرب مر ٢٠٠٠ متر تم بناؤها بدون ترخيص وتعد على أراضي أملاك الدولة وذلك بحضور الأستاذ يحيى زكريا سكرتير عام الحي ، والمهندس إسلام عودة مدير وحدة التدخل السريع بالمحافظة ، ومدير ومسئول وحدة المتغيرات المكانية .



على الصعيد ذاته، أكد حبيب، تنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ الإزالات أولًا بأول ورصد ومتابعة أى مخالفات على أرض الواقع خلال حملات مكثفة بأحياء المحافظة يتم شنها بصفة مستمرة وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون .