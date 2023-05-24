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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هدوء تام.. رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد لجان الشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية بالأزهر الشريف

تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، امتحانات الشهادة الإعدادية بلجان معهدي بنين أبو العيون وفتيات سيدي بشر، حيث تفقد انتظام أعمال لجان الامتحانات، وتوزيع الأدوار، وسجلات حضور وانصراف الطلاب، وسير الامتحانات على أكمل وجه.

وخلال جولته، تأكد الشيخ خميس محمد من الاستعداد التام لمقرات لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، والتي من المقرر أن تنطلق في 3 يونيو القادم، حيث تفقد مركز الأسئلة بمعهد فتيات سيدي بشر بحضور مدير إدارة المنتزة التعليمية وأحمد سليم، والأستاذ طارق رئيس مركز الأسئلة وأشرف سليمان عضو المركز، وفي حضور عبد الحكيم مصطفى قاعود موفد قطاع المعاهد الأزهرية.

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وفي سياق متصل، تابع علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب يرافقه الدكتورة أسماء أبو خزيمة مدير التعليم النموذجي ، وابتسام درويش مدير الجودة بالمنطقة لجان الامتحانات بمجمع سموحة النموذجي، حيث أكد "العريان" على الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

جدير بالذكر أن طلاب الشهادة الابتدائية يؤدون اليوم امتحانهم في مادتي: الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي، وطلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحانهم في مادتي: أصول الدين ورقة ثانية (توحيد وسيرة) والعلوم، وطلاب البرنامج التأهيلي فقد أدوا امتحانهم في مادة: أصول الدين ورقة ثانية (توحيد وسيرة).

أما طلاب وطالبات شهادات القراءات (تجويد وعالية وتخصص) فقد امتحنوا في اللجنة الأولى في مادة النحو، فيما امتحن طلاب وطالبات شهادة التجويد في مادة التربية الوطنية، وطلاب وطالبات شهادة العالية في مادة رسم القرآن الكريم، وطلاب وطالبات شهادة التخصص في مادة المجتمع الإسلامي في اللجنة الثانية.

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