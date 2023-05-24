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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عرض "يهودى مالطا" على مسرح النهار بعد نجاحه في الإسكندرية

صدى البلد

حقق العرض المسرحى "يهودى مالطا" بطولة الفنان القدير سامح بسيونى مدير مسرح الشباب، وإنتاج فرقة الإسكندرية القومية التابعة للهيئة العامة لـ قصور الثقافة، نجاحًا جماهيريا كبيرا، رفع خلالها لافتة "كامل العدد" فى 5 ليالى عرض على مسرح الليسيه بالإسكندرية.

وتم تقديم العرض خلال الفترة من 18 إلى 22 مايو الحالى، على مسرح الليسيه بالإسكندرية، وحضره عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان الكبير د. أشرف زكى، والذى قرر استضافة العرض على مسرح النهار بالقاهرة التابع لنقابة المهن التمثيلية، يومى 14 و15 يونيو المقبل.

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ويهودى مالطا، بطولة سامح بسيونى، دراماتورجيا د. جمال ياقوت عن العرض المسرحى الذى يحمل نفس الاسم للأديب البريطانى كريستوفر مارلو، أشعار محمد مخيمر، وإخراج محمد مرسى.

يهودى مالطا مسرحية من تأليف كريستوفر مارلو نشرها فى عام 1589م تدور أحداث المسرحية حول الصراع الدينى والثأر وتتخلل المسرحية جملة من المكائد والخطط المرسومة المدبرة كلها تجرى فى مالطا، والصراع قائم بين الدولة العثمانية وإسبانيا حول البحر الأبيض المتوسط، وكما تعتبر مسرحية يهودى مالطا الرافد الأول والملهمة لمسرحية تاجر البندقية لشكسبير.

 

مسرح العرض المسرحي تاجر البندقية عرض يهودي

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