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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

احتفالية حسن طلب.. أمسية حوارية شعرية في الأعلى للثقافة

صدى البلد

يُنظم المجلس الأعلى للثقافة، لجنة الشعر "احتفالية حسن طلب.. أمسية حوارية شعرية"، وذلك يوم الأربعاء 31 مايو 2023 فى تمام الساعة السابعة مساءً بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والشاعر أحمد سويلم مقرر لجنة الشعر.

يدير الأمسية  الشاعر والكاتب الصحفى وائل السمرى – عضو لجنة الشعر، يشارك بها: الدكتور سعيد شوقى أستاذ النقد الأدبي – كلية الآداب بجامعة المنوفية، والدكتور عادل ضرغام رئيس قسم النقد الأدبى بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم، والفنان إيهاب كرم عازف ومطرب.

الشاعر حسن طلب (1944، سوهاج) شاعر مصرى، تدرج في السلك الجامعى حتى أصبح عضو هيئة تدريس بكلية الآداب جامعة حلوان حاليا، فهو نائب رئيس تحرير مجلة إبداع، وعضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة.

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حصل على ليسانس الآداب، قسم الفلسفة، جامعة القاهرة، 1968، وماجستير في الفلسفة من كلية الآداب، جامعة القاهرة، عام 1984، أكمل الدكتوراه في الفلسفة من كلية الآداب، جامعة القاهرة، 1992.

ومن أبرز الدواوين الشعرية، وشم على نهدى فتاة دار أسامة القاهرة 1972، وسيرة البنفسج، وأزل النار في أبد النور دار النديم القاهرة 1988، وأية جيم (قصيدة طويلة) الطبعة الأولى هيئة الكتاب القاهرة 1992 الطبعة الثانية دار التلاقي للكتاب 2010، لانيل إلا النيل دار شرقيات القاهرة 1993، وبستان السنابل مختارات مكتبة الأسرة 2002.

ثقافة الاعلى للثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الدواوين الشعرية لشاعر حسن طلب

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