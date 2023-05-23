ثقافة الغربية تقدم روائع الطرب في انطلاق "مدن التعلم" بقرية نهطاي

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أمس الاثنين، وبحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في فعاليات مسابقة "مدن التعلم"، والتي تنظمها منظمة اليونيسكو بهدف خلق بيئة للتعلم مدى الحياة، من خلال الدعم وعن طريق ورش عمل لبناء القدرات، ووضع وتطبيق وتنفيذ استراتيجية محددة لآليات التعلم مدى الحياة، وتطبيق نظام الرصد والتقييم، علاوة على دورها في نقل وتبادل الخبرات.

وشهد رحمي خلال الفعاليات بقرية نهطاي، إحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، عرضا فنيا لفرقة مواهب الغربية بقيادة المايسترو الفنان إسلام كساب، والتي قدمت فاصلا منوعا من الأغاني الوطنية والرومانسية للعديد من نجوم زمن الطرب الأصيل، من بينهما أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وكوكب الشرق أم كلثوم، والموسيقار محمد فوزي، والفنانة نجاة الصغيرة، فيما قدم الشاعر أحمد زايد، رئيس نادي أدب بيت ثقافة كفر الزيات، عددا من القصائد الوطنية في حب مصر، وأوبريت غنائي بعنوان "حياة كريمة في البلد".

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام، وبالتعاون مع مديرية الثقافة بالغربية برئاسة الأديب جابر سركيس، والمجلس القومي للمرأة بالغربية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.