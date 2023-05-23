يناقش تقبل الآخر.. إقبال على العرض المسرحي «قلب الجبل» بثقافة سوهاج

شهد مسرح قصر ثقافة طهطا، أمس الاثنين، ليلة جديدة من العرض المسرحي "قلب الجبل" لفرقة طهطا المسرحية، ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

ووسط إقبال على العرض، تابع الجمهور القصة التي تدور حول فكرة الثأر والعادات والتقاليد وتقبل المجتمع للغجر، حيث يناقش بشكل عام قضايا الثأر وتوابعها، فضلًا عن قضية المواطنة وتقبل الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات من خلال تقبل مجتمع القبيلة للغجر ونظرتهم لهم وتتسارع الأحداث في صراع درامي مشاهده في العرض بين الخير والشر.

قدم العرض أمام لجنة المشاهدة المكونة من أمل ممدوح، ومجدي عبد الظاهر، والدكتور أحمد خليفة، وإكرامي إسماعيل، وبحضور ضياء مكاوي، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وجلال أبو الدهب، مدير عام ثقافة سوهاج. ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

عرض "قلب الجبل" تأليف على عثمان، وألحان يوسف شعبان، وأشعار محمد كمال، وسينوغرافيا أبو بكر مظهر، ومخرج منفذ إكرامي الفاوي، وإخراج مصعب صبري، بطولة رانيا مجدي، وياسر عطية، وريموندا بولس، ونانسي جميل، وطاهر محمد، ويستمر العرض بمسرح القصر حتى نهاية الأسبوع الحالي.