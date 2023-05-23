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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

اليونسكو: متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية الأفضل في تقديم المعارض والخدمات الثقافية

صدى البلد

منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، جائزة أفضل المؤسسات الثقافية فى تقديم البرامج والمعارض والخدمات الجماهيرية لمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، وذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت بالتعاون مع منظمة “الأيكوم” العالمية للمتاحف بالقاعة الذهبية فى قصر الأمير محمد علي بالمنيل بمناسبة اليوم العالمى للمتاحف.

جاءت الجائزة متزامنة مع احتفالية كبرى نظمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وأقيمت فعالياتها فى أكثر من 20 متحفا تابعة للقطاع فى القاهرة والأقاليم، وذلك احتفالا باليوم العالمى للمتاحف.

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أوفد قانوش مندوبا رسميا من القطاع لتسلم الجائزة من مدير مكتب اليونسكو الإقليمي ورئيس المجلس الدولي للمتاحف في مصر، واللذان أشادا بإنجازات المتحف وتطلعهما لاستمرار نجاحه.

يقع متحف الفنون الجميلة بمنطقة محرم بيك بالإسكندرية، ويعتبر هو أول متحف بُني خصيصاً ليكون متحفاً للفنون الجميلة في مصر والشرق الأوسط.

يحتوى المتحف على مجموعة كبيرة من أعمال الفنانين المصريين الرواد والأوروبيين، بالإضافة إلى بعض أعمال المدرسة الرومانسية، الباروك والروكوكو وبعض لوحات المستشرقين، ويحتوى أيضاً على أعمال الحفر والطباعة، بالإضافة إلى بعضٍ من أعمال النحت لمثالين مصريين أوربيين، ومنها بعض أعمال المثال المصري الأشهر محمود مختار، ويضم المتحف واحدة من اهم قاعات العرض وهى قاعة حامد عويس للعروض المتغيرة، كذلك مسرح كبير ومبنى للأنشطة وملحق بالمتحف أقدم مكتبة تاريخية فى مصر "مكتبة البلدية" التى تحتوى على أمهات الكتب، منها "وصف مصر" وأكثر من 6 آلاف مخطوطة، ما جعلها أكبر خزانة خطية بالإسكندرية.

اليونسكو الدكتورة نيفين الكيلاني الخدمات الجماهيرية الفنون التشكيلية العلوم والثقافة

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